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Эти собаки постоянно болеют: ученые рассказали неприглядную правду о модной породе
Кавапу — одна из самых популярных пород, но ветеринары предупреждают: эти собаки имеют серьезные проблемы со здоровьем. На что стоит обратить внимание?
Кавапу — помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя — в последние годы завоевали сердца миллионов своим сходством с мягкими медвежатами. Однако за милой внешностью скрываются серьезные проблемы: эти собаки подвержены диарее, аллергиям и другим болезням, предупреждают ученые из Королевского ветеринарного колледжа.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Ученые проанализировали более 2 миллионов историй болезней собак и выяснили, что кавапу — смесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля с той-пуделем или миниатюрным пуделем — имеют наибольший среди исследованных пород риск возникновения диареи. Ее ежегодная вероятность у них составляет 14,95%. Для сравнения, у чихуахуа этот показатель в три раза ниже.
Кроме проблем с пищеварением, кавапу подвержены вывихам надколенника, стоматологическим болезням, аллергии, тревожности разлуки и агрессии к другим животным. К тому же эти собаки часто требуют специального питания, что повышает расходы на их содержание.
Наиболее уязвимыми к диарее являются щенки до трех лет и пожилые собаки — старше девяти лет. Однако исследователи отмечают: в 80% случаев выздоровление наступает уже после первого визита к ветеринару.
Эксперты напоминают: долговременные расстройства пищеварения могут привести к обезвоживанию или даже смерти, поэтому важно вовремя обращаться к ветеринару.
Стоит отметить, что кавапу не признана породой ни одним крупным кинологическим клубом.
Ранее мы писали, что многие владельцы другой популярной породы — кокапа жалуются, что собаки выросли втрое больше, чем ожидалось.
В то же время власти одной из стран ввели запрет на выгул собак из-за заботы об общественном порядке и здоровье населения.