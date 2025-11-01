Эти животные становятся "золотыми" всего на два дня в году: ученые объяснили интересный механизм выживания

Спаривание азиатских жаб

Ежегодно, в течение всего 48 часов, самцы азиатских жаб (Duttaphrynus melanostictus), принадлежащие к «взрывно-множительным» видам, временно меняют свою обычную коричневую окраску на ярко-желтую. Исследователи выяснили, что это кардинальное изменение цвета у лягушек является визуальным сигналом, который помогает им быстро найти партнершу и, что самое важное, избежать ухаживаний со стороны других самцов.

Об этом пишет IFL Science, ссылаясь на новое исследование, опубликованное в научном журнале.

"Взрывное размножение" - это стратегия, при которой вся популяция (или ее большая часть) собирается на месте размножения и проводит брачные игры в течение очень короткого интенсивного периода времени. Именно такая стратегия наблюдается у многих видов амфибий.

Как жабы видят мир и почему желтый означает «нет»

Чтобы понять причину столь быстрой трансформации, команда исследователей создала компьютерную модель, симулировавшую мир глазами жабы, используя спектрометрические данные. Результаты подтвердили: ярко-желтую окраску самцов легко отличить от коричневых самок с точки зрения амфибии.

Главная функция этого феномена, который называется динамическим половым дихроматизмом , — не привлечь самку, а предотвратить ошибки среди самцов. Дело в том, что во время брачного периода, когда время ограничено, жабы становятся настолько активными, что пытаются спариться буквально с любым коричневым объектом.

«Самцы амплексируют [обнимают для спаривания — ред.] все, что коричневое. Даже орех бетеля», - рассказала Дорис Прейнингер, исследовательница и герпетолог Венского зоопарка и соавтор статьи.

Эксперименты с моделями подтвердили гипотезу: самцы имели вдвое больше физических контактов и в 40 раз чаще занимали коричневые модели, чем желтые. Итак, яркий цвет – это простой способ для самца сказать другим самцам: «Я не самка!». Желтый цвет не сигнализирует о лучшей физической форме или размере; он просто указывает на пол.

Брачные игры, приводящие к смерти

Для самок это явление – настоящее испытание. Поскольку самцы отчаянно ищут партнершу, они «борются, дерутся и пытаются сбросить других самцов», которые уже находятся на самце.

"Иногда несколько самцов пытаются [одновременно спариваться - ред.] с одной самкой, образуя "брачные клубки" ", - объяснила Сюзанна Штюклер, герпетолог Венского зоопарка. Это может привести к тому, что самка просто утонет под тяжестью и давлением нескольких партнеров. Неудивительно, что после отложения икры самки как можно быстрее покидают место размножения, чтобы укрыться от преследований самцов.

Изменение цвета как способ выживания

Не только азиатские жабы используют цветовые сигналы. В Украине также есть виды, изменяющие окраску:

Голубой знак «влюбленности» в Украине. Самцы остромордой лягушки (Rana arvalis), обитающие в лесах, весной временно меняют свою обычную коричневую окраску на яркую голубовато-перламутровую. Этот «цвет любви» держится всего одну-две недели во время нереста и должен привлечь партнершу, в то время как самки остаются неприметными. Голубые самцы, находящиеся в водоеме при размножении, показал YouTube-канал European Wildlife by Lukáš Pich. Защита от радиации у чернобыльских лягушек. Восточные древесные лягушки (Hyla orientalis), обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, со временем приобрели необыкновенно темную, почти черную окраску кожи. Исследователи предполагают, что это защитная реакция. Меланин – темный пигмент – может защищать от радиации, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая повреждение ДНК. Исследование 2022 года, о котором пишет Live Science, показало, что цвет лягушек был самым темным в тех районах, где уровень радиации был самым высоким во время крушения 1986 года. Жук-хамелеон. Некоторые животные используют сложные механизмы для изменения цвета, не связанные с мимикрией. Например, жук-«золотая черепаха» может изменять свою окраску по собственному желанию, путем контроля объема жидкости в микроскопических полостях своего панциря. Свет, отражающийся от жидкости, создает иллюзию изменения цвета. Канал PENTAD PLUS показал видео , как жук превращается из алого в золотистый и наоборот.

Таким образом, для животных изменение цвета может быть как способом выживания (камуфляж, защита от радиации), так и важным социальным сигналом (брачные игры, избегание агрессии).

