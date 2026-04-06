Эти животные умнее обезьян: ученые удивили новым открытием

Ученые столетиями проводят эксперименты, чтобы определить, какие животные являются самыми умными. Чаще всего люди предполагают, что это могут быть обезьяны, дельфины или даже кошки. Но последние выводы ученых полностью развенчивают эти догадки.

Ученые рассказали, какое животное превзошло даже обезьян в тестах на интеллект. Подробностями делятся в журнале Science Advances.

Вороны оказались умнее приматов: результаты тестирований

Ученые решили узнать, кто из животных самый умный. Всегда считалось, что приматы обладают наилучшими интеллектуальными способностями. Однако умные птицы доказали, что это не совсем так. Вороны обошли обезьян в тестах на интеллект.

Две черные вороны из немецкой лаборатории показали ошеломляющие результаты. Птицы буквально перевернули представление ученых об интеллекте животных. Предыдущее исследование 2025 года подсветило, что вороны способны распознавать одну отличающуюся фигуру, спрятанную среди пяти почти идентичных.

Воронам удавалось выбрать правильный вариант отличавшейся фигуры даже тогда, когда это были сложные геометрические фигуры. С такими дети сталкиваются на уроках математики.

Долгое время ученые считали, что подобная геометрическая интуиция свойственна только человеческому виду, но вороны доказали, что способны к интеллектуальным тестам.

Эксперимент с птицами проходил так: шесть подопытных ворон сидели перед сенсорными экранами, и каждая из них видела по шесть геометрических фигур. Пять фигур имели одинаковую форму. Одна из фигур отличалась. Вороны должны были клюнуть на лишнюю фигуру.

Когда вороны давали правильный ответ, они получали лакомство из кормушки в виде личинки мучного червя.

Сперва птицам довольно легко удавалось найти фигуру, которая отличается. Но потом задачу усложнили. Команда исследователей из Тюбингенского университета создала для подопытных ворон искаженные квадраты, скошенные ромбы и другие четырехугольники. Эти геометрические фигуры мало отличались визуально.

И даже при новых, усложненных условиях поиска вороны чаще давали правильный ответ. То есть это не случайность, а осознанный выбор птиц. Лучше всего у ворон получались задачи с правильными формами — аккуратными квадратами. А хуже всего — задачи с неправильными.

Это исследование открывает новые возможности для изучения когнитивных способностей животных. Ведь предыдущие попытки на бабуинах не имели подобного успеха и заставили ученых полагать, что геометрические задачи по силам только людям.

Но сейчас остается вопрос, действительно ли вороны понимают геометрические закономерности или полагаются на острое зрение и опыт. Ведь другая группа исследователей отметила, что нейронные связи птиц помогают лучше видеть закономерности.

В реальности же вороны часто живут в крупных городах, где вынуждены ориентироваться в дорожном движении, добывать себе пищу, нередко воровать, запоминать места хранения пищи и людей. Поэтому вероятнее всего, вороны действительно умнее многих других животных.

В домашних условиях лучше не заводить ворону. Эта птица должна жить на свободе, хоть она и имеет развитые социальные навыки, умеет распознавать человеческие лица, использовать камни и палочки для собственных нужд, даже развлекаться и играть.