Этих певчих птиц ели на перекус: древнеримский фастфуд, удививший археологов

Археологические находки свидетельствуют, что древние римляне любили есть дроздов / Фото: Public Domain

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Находки археологов свидетельствуют о том, что популярным видом уличной еды в Древнем Риме были дрозды. Блюда этих птиц были доступны не только для элиты, но и для обычных римлян.

Об этом пишет Arkeonews.

Археологи, исследовавшие выгребную яму римской закусочной I века до нашей эры в городе Поллентия (Майорка, Испания — Ред) , обнаружили 165 костей певучего дрозда (Turdus philomelos).

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По словам исследователя Алехандро Валенсуэлы из IMEDEA (Средиземноморский институт передовых исследований), дроздов, скорее всего, отлавливали во время зимних миграций традиционными методами — сетками или клеевыми ловушками, которые и сегодня применяют в отдельных местностях.

Большое количество этих птиц в определенный сезон делало их доступным блюдом для римлян из рабочего класса.

Подробный анализ остатков птиц показал, что большинство грудных костей были намеренно сломаны, это свидетельствует о том, что птиц открыли перед приготовлением — это метод, идеально подходящий для приготовления уличной пищи.

Отсутствие бедренных и плечевых костей среди костей, а также размозженные грудины, свидетельствуют о том, что готовили целиком, возможно, жарили на сковороде в масле.

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Такой метод приготовления дроздов совпадает с некоторыми из используемых в средиземноморских кухнях и сегодня.

Кухня закусочной Древнего Рима / Фото: Aldo Ardetti, Wikimedia Commons

В древних рецептах апиций и произведениях Плиния Старшего дроздов описывают роскошное блюдо. Когда птицу откармливали инжиром и подавали в изысканных соусах.

Однако находка в Поленции свидетельствует о том, что дрозды были доступным блюдом. Также в той же выгребной яме археологи обнаружили останки домашних кур и европейских кроликов, что свидетельствует о меню, предлагавшем блюда на любой вкус.

Поленция — не единственный пример. Такие же находки в Помпеях и римских селах Британии показывают, что скорая еда была популярной по всей империи. В таких заведениях, где продавали вино и горячую еду, часто питались рабочие, торговцы и путешественники. Это была обычная часть римской городской жизни.

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Исследование подтверждает: хотя свинина была основной пищей римлян, мелкие птицы (как дрозды) тоже были важными особенно для городских жителей. То, что их находят в обычных, небогатых домах, свидетельствует: римская кухня была разнообразной, а уличная еда доступна всем.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что археологи нашли доказательства великанов в римской армии — их обувь имела 48 размер.