Это не астероид: ученые выдвинули новую теорию исчезновения динозавров

Ученые приблизились к разгадке возможной причины вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад.

Ученые развенчали миф о том, что динозавров уничтожил астероид.

Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Дармутского университета разработали симуляцию, использовавшую реальные геологические данные для анализа более 300 000 возможных сценариев. Авторы исследования отмечают, что система была использована для объяснения летописи окаменелостей за миллион лет до и после вымирания динозавров.

Результаты моделирования свидетельствуют о том, что изменение климата и токсичные газы за сотни лет выбросов "Деканских ловушек" стали причиной исчезновения динозавров.

Специалисты предполагают, что индийский мегавулкан "Декканские ловушки" закачал в атмосферу нашей планеты 10,4 триллиона тонн углекислого газа и 9,3 триллиона тонн диоксида серы, и все это почти за миллион лет извержений.

Итак, ученые считают, что истинной причиной вымирания динозавров на Земле стал отнюдь не астероид, как считалось ранее, а индийский мегаулкан "Декканские ловушки". Авторы исследования отмечают, что использовали в своей компьютерной модели геологические и климатические данные, собранные из трех образцов глубоководного керна. В то же время, каждый из них содержал окаменелости, датированные от 67 до 65 миллионами лет назад.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

Читайте также: