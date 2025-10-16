Это не понедельник: ученые назвали худший день недели

Рабочий день / © pexels.com

Реклама

Несмотря на распространенное мнение, понедельник не является самым тяжелым днем недели по уровню стресса. Исследование Лондонской школы экономики доказало, что наибольшее эмоциональное истощение люди испытывают во вторник.

Об этом пишет Vogue.

Воскресенье: спокойствие с привкусом тревоги

Хотя воскресенье воспринимается как день отдыха, его часто омрачает мысль о предстоящей рабочей неделе. Уже утром появляется легкая тревога, а вечером — ощущение, будто выходные тают на глазах. Это похоже на последние часы отпуска: тело еще отдыхает, но мысли уже в офисе. Но даже несмотря на это, воскресенье остается временем для сна, семьи и тишины.

Реклама

Понедельник: новый старт

Понедельник символизирует начало — хоть и сопровождается ранним подъемом и многочисленными делами. Психологи напоминают, что даже так называемый Blue Monday, самый мрачный день года, может стать поводом для обновления. Если начать день с ясной головой и небольшим планом, он способен задать правильный ритм недели.

Вторник: день эмоционального спада

Исследование Лондонской школы экономики (LSE’s Mappiness Project) доказало, что именно вторник является самым тяжелым днем недели. Более 22 тыс. участников в течение нескольких месяцев фиксировали свое настроение — и именно во вторник уровень счастья оказался самым низким.

«В понедельник еще чувствуется эхо выходных, а во вторник оно исчезает. Человек осознает, что до отдыха еще далеко, а работа только набирает обороты», — пояснил исследователь Джордж МакКеррон.

Самый тяжелый момент, по наблюдениям, наступает около 15:00 — энергия уже исчерпана, но до конца рабочего дня еще далеко.

Реклама

Как преодолеть «синдром вторника»?

Психолог Мария Кордон отмечает, что проблема часто не в самом дне, а в отношении к будням. Люди обычно живут «от выходных до выходных», откладывая приятные вещи «на потом». Это создает иллюзию, будто жизнь начинается только в пятницу.

Чтобы вернуть себе энергию, психолог советует:

позволять спонтанность — прогулка по новой улице или кофе в незнакомом месте;

создать «список приятностей» — мелкие действия, приносящие удовольствие независимо от времени;

позволять себе маленькие радости — десерт в среду или короткий отдых без чувства вины;

быть осознанными — зажечь свечу, насладиться кофе, слушать музыку.

Хотя ученые и назвали вторник наименее счастливым днем, это не значит, что он обречен быть тяжелым. Немного внимания к себе, хорошие привычки и умение находить радости в буднях могут превратить даже самый мрачный день в гармоничный. Ведь, в конце концов, счастье — это не день недели, а способ его проживать.

К слову, ученые обнаружили, что у человека есть шестое чувство, которое назвали интероцепцией. Это способность мозга получать и интерпретировать сигналы от внутренних органов (сердца, легких, кишечника). Исследователи отмечают, что интероцепция руководит жизненными функциями и тесно связана с эмоциональным благополучием. Ученые планируют детально изучить эту «неисследованную область нейронауки», создав атлас внутренней сенсорной системы.