Это никогда не снится: 5 вещей, которых ваш мозг избегает во сне

Мы привыкли видеть во сне полеты, бегство от опасности, а иногда даже внезапную явку на экзамен без штанов. Но есть определенные вещи, которых наш мозг стабильно избегает в сновидениях — и это не случайность. Несмотря на то, что мы пользуемся смартфоном по несколько часов каждый день, во сне его увидеть почти невозможно.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Ученые назвали пять феноменов, почти не встречающихся во сне: смартфоны, написанный текст, числа, запахи и собственное отражение. Почему? Причина в том, как работает наш мозг во время сна.

Телефоны – якобы часть жизни, но не сновидений

Сны обычно отражают нашу реальную жизнь. Однако анализ более 16 тысяч сновидений показывает: телефоны появляются только около 3% снов. Для сравнения: автомобили – в 9%.

Эксперты объясняют это "гипотезой моделирования угроз": мозг тренирует нас к выживанию, сосредотачиваясь в снах на опасности, которую люди испытывали миллионы лет - на змеях, бурях или хищниках. Смартфоны стали нашей реальностью совсем недавно.

Текст и цифры: мозгу сложно, поэтому он упрощает

Во сне мы практически не можем читать. Если появляются письма или надписи – это обычно бессмысленные символы. Причина — в высших речевых зонах мозга, которые менее активны во время сна. То же касается и чисел: знакомые цифры или математические задачи часто искажаются.

Вкусы и запахи – почти на нуле

Исследования показывают: только около 1% людей испытывают запахи или вкусы во сне. Это объясняют тем, что наш мозг редко включает эти ощущения в сновидения, потому что они не "прибавляют" к сюжету важных эмоциональных деталей.

Собственное отражение – не такое, каким вы его знаете

Во сне вы можете посмотреть в зеркало, но увидите там не себя. Часто это будет другая, обезображенная или фантастическая версия. Ученые объясняют: мозгу сложно воспроизвести точное самовосприятие без сигналов из реальности.