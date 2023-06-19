Это официально: ученые ответили, действительно ли у мужчин с большими носами большие члены

После нового исследования им будет чем похвастаться.
Ученые обнаружили связь между мужчинами с длинными носами и большими пенисами.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Так, ученые заявили, что, как правило, так и есть. Они считают, что это связано с более высоким уровнем тестостерона. Известно, что этот гормон играет ключевую роль в формировании носа и половых органов у мальчиков.
И исследование, проведенное группой Университетской больницы Ульсана, Южная Корея, подтверждает результаты исследования 2021 года.
Они обнаружили, что мужчины с носом длиной 4,5 см имели средний пенис в неэрегированном состоянии 10 см. Но те, чей нос превышал 5,5 см, имели средний размер 13,4 см.
Последние данные, в которых приняло участие 1160 мужчин в возрасте 30 лет, также показывают, что у мужчин с большими ногами более широкий пенис.
В течение многих лет неподтвержденные данные свидетельствовали о том, что ребята с большими руками, ногами или носами были "благословлены внизу".
Другие исследования утверждали, что длинный безымянный палец также свидетельствует о большом мужестве.
Исследователь, доктор Сунг Хонг сказал: "Размер носа является важным показателем размера полового члена. И диаметр полового члена увеличивался с размером стопы. Несколько исследований показали, что влияние гормонов в пренатальный период влияет на рост репродуктивных органов".
Напомним, исследователи ошеломили, как выглядят до 2100 года люди, работающие удаленно. Некоторые люди работают со своих диванов или даже кроватей.
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