Это станет историческим событием: зонд NASA попытается прикоснуться к Солнцу

Это будет ближайший за всю историю подлет к звезде.

Зонд NASA под названием Parker Solar Probe 24 декабря 2024 года попытается прикоснуться к Солнцу. Общая стоимость такой станции составляет $1,5 миллиарда, она защищена оболочкой из углепластика, что позволяет выдерживать высокую температуру.

Об этом пишет BBC.

На скорости 195 км/с он промчится мимо Солнца всего в 6,1 миллионе километров от его поверхности. Это будет ближайший за всю историю подлет к звезде.

В перигелии, близкой к Солнцу точке, зонду придется почувствовать температуру 1400 °C.

"Это будет грандиозным достижением для всего человечества — таким же, как высадка на Луну в 1969 году", — сказал ученый из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

Аппарат в этот момент соберет данные о некоторых ключевых процессах, в частности, о короне — внешней атмосфере Солнца.

Эти открытия помогут значительно лучше прогнозировать поведение Солнца и "космическую погоду", считают ученые.

Зонд Parker Solar Probe был запущен в 2018 году, в октябре 2020 года он смог приблизиться к Солнцу настолько, что побил все предыдущие рекорды.

Напомним, новейшая ракета-носитель японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием H3 взорвалась во время первого полета в космос в марте этого года. Теперь второй запуск в космос состоится 14 февраля 2024 года из космодрома Танегасима в Японии.

Читайте также: