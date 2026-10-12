Это угрожает человечеству уже в 2026 году: Билл Гейтс предупредил об опасности ИИ

Билл Гейтс предупредил об опасности ИИ / © Associated Press

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По мнению соучредителя компании Microsoft Билла Гейтса, в течение следующего года наиболее заметной угрозой станут кибератаки, ведь преступники могут использовать ИИ для вымогательства денег, манипуляций на финансовых рынках и других противоправных действий.

Об этом Гейтс заявил в интервью CNN.

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Он подчеркнул, что человечество пока недостаточно делает для предотвращения опасностей, связанных с развитием искусственного интеллекта.

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В то же время самая большая угроза в ближайшее время, по его мнению, не в том, что ИИ выйдет из-под контроля, а в том, что технологию используют злоумышленники.

«Фронт, на котором, вероятно, произойдут самые заметные изменения в течение следующего года — это кибератаки. Здесь существует понятная бизнес-модель: угрожать кому-то и требовать деньги или создавать сбои, влияющие на фондовый рынок или определенные ставки», — объяснил Гейтс.

Он добавил, что риск неконтролируемого развития ИИ также требует внимания, однако значительное влияние этой проблемы, по его мнению, проявится через годы.

«Настоящая опасность сейчас — это плохие люди, использующие ИИ, особенно модели, в которых можно отключить все предохранители», — подчеркнул соучредитель Microsoft.

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По словам Гейтса, даже если разработчики внедряют механизмы защиты, чтобы предотвратить использование искусственного интеллекта для кибератак или биотерроризма, преступники все равно могут находить способы их обходить.

«Когда есть злоумышленники, нет предохранителей и одновременно доступны новейшие модели, в течение следующего года, прежде всего в сфере кибербезопасности, нас ждет немало неприятных сюрпризов», — предупредил Гейтс.

Какие еще риски искусственного интеллекта называет Билл Гейтс

Ранее Гейтс предостерег, что эпоха искусственного интеллекта может стать одним из самых бурных периодов в истории человечества. Он выделил три основных риска.

Сокращение рабочих мест: ИИ уже влияет на рынок труда, и, по оценке Гейтса, этот процесс будет продолжаться. внедрение технологий преступниками. Речь идет, в частности, о кибератаках, дипфейках и мошенничестве.

Напомним, искусственный интеллект привел примеры наиболее вероятных сценариев окончания войны России против Украины.

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