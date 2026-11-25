Тройная звездная система оказалась еще загадочнее / © Фото из открытых источников

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За 28 световых лет от Земли расположена тройная звездная система Welopō'ai, которая поставила перед астрономами непростой вопрос: как ее участникам удалось пережить бурные этапы звездной эволюции и сохранить стабильные орбиты? Особенность системы в том, что в ее состав входят красный карлик и два белых карлика — сверхплотные остатки звезд, которые уже завершили активный этап своей жизни.

Об этом пишет Space.com.

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Искали планету, а нашли погасшую звезду

Астрономы во главе с Этьеном Артиго из Института исследований экзопланет Тротье при Монреальском университете сначала искали планеты у красного карлика. Для этого они наблюдали его движение с помощью инфракрасного спектрографа SPIRou на телескопе Канада-Франция-Гавайи.

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Прибор зафиксировал колебания звезд, которые оказались слишком сильными для влияния планеты. Объект, который их вызывал, заставлял красный карлик двигаться со скоростью примерно 16 километров в секунду. Последующие наблюдения с помощью телескопа Gemini North помогли установить, что это белый карлик — остаток прежней звезды.

Почему красный карлик должен был погибнуть

Белый карлик образуется в конце жизни звезды, масса которой была сравнима с солнечной. Когда в ее ядре заканчивается водород для термоядерных реакций, звезда расширяется и превращается в красного гиганта. Ее наружные слои разлетаются в космос, а ядро сжимается до очень плотного объекта размером примерно с Землю.

Именно это, вероятно, произошло с одним из бывших участников Welopō'ai. Раньше он был обычной звездой, масса которой примерно на 40% превышала массу Солнца. Теперь это белый карлик с массой около 62% солнечной. Рядом с ним на расстоянии 4,6 астрономической единицы обращается красный карлик, масса которого составляет 42% массы Солнца.

Проблема в том, что при превращении в красного гиганта большая звезда должна была настолько расшириться, что могла поглотить своего соседа или существенно изменить его орбиту. Но красный карлик пережил этот этап и остался на стабильной орбите. Именно эти астрономы пока не могут объяснить.

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© Фото из открытых источников

Второй белый карлик находится значительно дальше этой пары — примерно при 129,3 астрономической единицы. Полный оборот вокруг двух внутренних звезд он совершает примерно за тысячу лет.

Новая система также ценна для исследования белых карликов. Благодаря близкому расположению двух внутренних объектов ученые смогли измерить их массы с погрешностью менее 1%. Это поможет проверить модели звездной эволюции и лучше понять, как себя ведет материя при чрезвычайно высокой плотности.

Исследователи планируют продолжить наблюдение, чтобы точнее измерить гравитационное взаимодействие между тремя звездами и восстановить историю их формирования. Результаты работы были опубликованы 19 ноября в журнале Astronomy & Astrophysics.

Как астрономы впервые рассказали о загадочной системе

Необычную систему обнаружили в 28 световых годах от Земли. Это ближайшая известная тройная система с двумя белыми карликами. Один из белых карликов раньше был обычной звездой, которая превратилась в красного гиганта, но ее сосед — красный карлик — не был поглощен, как должно было произойти по привычным моделям. Именно это обстоятельство и сделало открытие столь необычным.

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Аналогичной конфигурации не обнаружили в радиусе 100 световых лет. Ученые уже тогда обратили внимание на стабильность орбит трех объектов и отсутствие внятного объяснения того, как система могла сформироваться. Новые наблюдения позволили точнее измерить массы ее участников и подробнее разобраться в том, что именно делает эту космическую троицу столь необычной.

Что еще астрономы узнают о мертвых звездах

Белые карлики могут обладать неожиданными свойствами даже после завершения термоядерных реакций. Например, астрономы исследовали погасшую звезду WD J1330+6435, имеющую необычный зеленовато-желтый оттенок. Его объясняют особым составом атмосферы: натрий поглощает оранжевый свет, а кальций — фиолетовый. Среди 152 исследованных белых карликов подобную окраску обнаружили только у пяти.

Другая загадка связана с радиосигналами, поступающими из двойной системы за более чем 5000 световых лет от Земли. Они повторяются примерно каждые восемь минут и, вероятно, возникают в системе, где белый карлик вращается вокруг звезды, подобной Солнцу. Такие наблюдения могут помочь астрономам находить белые карлики, которые трудно заметить обычными оптическими телескопами.

А вокруг белого карлика J1328-1450, расположенного примерно в 1600 световых годах от Земли, ученые обнаружили два отдельных кольца из пыли и обломков скалистых тел. Вероятно, они образовались из остатков планет, не переживших изменение своей звезды, но часть материала все же сохранилась. Это свидетельствует о том, что превращение звезды в белого карлика не обязательно означает полное исчезновение ее бывшей планетной системы.

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