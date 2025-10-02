Этот крохотный суперхищник воет на Луну и не боится яда скорпиона: кто он (фото)

Мышь, которая способна выть на Луну / фото: Alamy

На севере Мексики и на юго-западе Соединенных Штатов Америки обитает суперхищник, имеющий повадки волков. Эта крошечная мышь-конек, перед тем как убить свою жертву, может выть на Луну.

Об этом сообщает издание IFLScience.

Мир грызунов имеет своих необычных представителей, среди которых выделяется мышь-конек (Onychomys). Эти создания, находящиеся в тесном родстве с более привычными оленьими мышами, представлены тремя основными разновидностями: северная (Onychomys leucogaster), южная (O. torridus) и мышь-конек Мирнса (O. arenicola).

Южная мышь-конек водится на севере Мексики и юго-западе США, включая известную пустыню Сонора. По своим размерам это небольшое животное: его общая длина едва достигает 15 сантиметров (5,9 дюйма), а вес колеблется в пределах 20–50 граммов.

© Getty Images

Однако ее необычная черта — это голос. Вопреки своему миниатюрному телосложению, южная мышь-конек, способна издавать протяжный, пронзительный вой, напоминающий волчье.

Как самцы, так и самки становятся на задние лапы, задирают носы вверх и издают очень высокий звук в диапазоне 9-14 герц, который слышен в 100 метрах (330 футов). Часто вой предшествует убийству, и хотя его функция точно не известна, исследователи считают, что это способ для мыши обозначить свою территорию.

Несмотря на свой малый размер, эти грызуны являются хищниками высшего уровня. Они всегда чувствуют голод, поэтому часто нападают практически на все, что меньше их. Их мощные лапы и когти специально адаптированы для захвата и удержания скользкой и добычи.

Несмотря на то, что мыши-лошадки могут время от времени употреблять в пищу растительную пищу, их рацион почти полностью состоит из кузнечиков, скорпионов и других членистоногих.

В то же время, эти мыши обладают чрезвычайной силой укуса по сравнению с оленьими мышами, что позволяет им быстро убивать свою жертву.

В пустыне Сонора, известной высокой концентрацией ядовитых существ в США, обитает аризонский короскорпион — вид, яд которого может быть смертельным даже для человека. Конек-мышь не просто выживает после его укуса, но и имеет уникальный биологический механизм.

Ее организм использует натриевые каналы, чтобы нейтрализовать болевой сигнал яда еще до того, как он достигнет мозга. Это позволяет мыши охотиться на опасную жертву без дискомфорта.

