Этот паразит грызет клетки человека: ученые сделали жуткое открытие

Амеба E. histolytica (зеленый) атакует человеческие Т-клетки (лейкоциты)

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Новое исследование ученых продемонстрировало удивительную и одновременно жуткую способность распространенного паразита Entamoeba histolytica — он буквально надкусывает клетки человека, используя их фрагменты для защиты от иммунной системы.

Об этом сообщает Science Alert.

Этот паразит попадает в организм человека преимущественно через зараженную воду или пищу. Чаще всего это приводит к диарее, но в более тяжелых случаях амеба способна проникать в кровь и поражать жизненно важные органы. Если она добрается до печени, там могут образовываться опасные абсцессы. Ежегодно такие осложнения приводят к смерти примерно 70 тыс. людей. Паразит распространен во всем мире, но больше всего страдают регионы с ненадлежащими санитарными условиями.

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Долгое время ученые не могли выяснить, как именно E. histolytica повреждает клетки. Ответ на этот вопрос нашла микробиолог Кэтрин Ралстон из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Царила мысль, что амеба убивает клетки, впрыскивая в них токсины. Но открытие Ралстон показало гораздо более тревожную картину — паразит буквально кусает клетки.

«Для того чтобы разработать новые методы лечения или вакцины, необходимо знать, как E. histolytica повреждает ткани. Мы увидели, как она откусывает маленькие части человеческой клетки», — объяснила Ралстон.

Еще одним открытием стало то, что амеба не уничтожает клетку полностью, а делает несколько укусов мембраны и переходит к следующей. В результате остается много клеток с поврежденной оболочкой, из которых вытекает цитоплазма.

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«Она могла бы полностью съесть человеческую клетку», — добавила исследовательница.

Даже защитные клетки иммунитета — лейкоциты — не представляют для амебы помехи: она может надкусить и их.

Команда Ралстон обнаружила, что таким образом паразит создает своеобразное «прикрытие» — он облепляет себя фрагментами клеточной мембраны жертвы. Этот трюк помогает ему избегать распознавания со стороны иммунной системы.

Более того, такой молекулярный «скафандр» спасает не только от человеческого иммунитета, но и от защиты других организмов.

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Благодаря этой маскировке иммунная система не может обнаружить амебу, поскольку она «одевает» на себя химические метки, которые сигнализируют, что она часть организма. Это похоже на то, если бы кто-то украл удостоверение личности у охранника, чтобы проникнуть в запрещенную зону.

Когда E. histolytica надевает человеческие белки CD46 и CD55, она может безопасно проскользнуть мимо «белков комплемента», которым поручено отслеживать и уничтожать чужеродные клетки.

Таким образом, амеба продолжает свою «трапезу», образуя внутри органов абсцессы, заполненные остатками клеток.

К слову, в Индии медики спасли подростка Афнана Ясима, мозг которого «ела амеба». Парень стал девятым человеком в мире, которому удалось выжить после заражения редкой инфекцией головного мозга, которую вызывает амеба.

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