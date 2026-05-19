Этот паук буквально улыбается — и этого его видели только на Гавайях

Улыбающийся паук Theridion himalayana / © скриншот с видео

Индийские исследователи во время экспедиции 2023 года в горном штате Уттаракханд обнаружили новый вид паука – Theridion himalayana, или «гималайский паук со счастливым лицом». На брюшке насекомого — характерный рисунок в форме улыбающегося лица, ранее считавшегося уникальной чертой только гавайских пауков вида Theridion grallator, впервые описанных еще в 1900 году. Открытие подтвердило: улыбающиеся пауки существуют не только на островах Тихого океана.

Об этом пишет Popular Science.

Ошибочная экспедиция с правильным результатом

Исследователи из Лесного научно-исследовательского института Индии и Регионального музея естественной истории отправились к подножию Гималаев с совершенно иной целью — составить каталог биоразнообразия муравьев. Однако восемь фауна региона постоянно отвлекала их внимание.

Коллега биолога Дэви Приедаршини, Аширвад Трипати, то и дело присылал ей фотографии пауков из высокогорных районов для определения вида. Однажды он прислал снимок паука, держащегося на листьях растения Daphniphyllum – и это фото изменило все.

«Я видела гавайского паука еще во время учебы в магистратуре… Я сразу поняла, что имеем джекпот — поразительное сходство», — рассказала Приедаршини.

В последующие месяцы Трипати фиксировал каждого подобного паука, которого встречал во время полевых исследований. В общей сложности было задокументировано 32 особи — все принадлежали к одному виду, но каждая имела свой уникальный узор на теле.

Генетическая тайна «улыбки»

Анализ ДНК образцов показал около 8,5% генетического отличия от гавайского родственника. Это подтвердило: гималайский паук эволюционировал абсолютно независимо — и заслуживает собственное научное название. В настоящее время открытие опубликовано в журнале Evolutionary Systematics.

«Название Himalayana мы выбрали, чтобы воздать честь могущественным Гималаям — горному хребту, который не только защищает нашу страну, но и скрывает в себе огромное биоразнообразие», — объяснил Трипати.

Оба вида – гавайский и гималайский – имеют зеленую окраску, что помогает им маскироваться в растительности. Однако настоящая причина появления «улыбающихся» рисунков на их телах до сих пор остается загадкой. Приедаршини считает этот вопрос «выразительным признаком более глубокой генетической тайны», требующей дальнейшего изучения.

Еще более странная общая черта — оба вида проявляют особое пристрастие к имбирным растениям, хотя имбирь не является коренным для Гавайев. Как именно гавайские пауки выбрали инвазивное растение — ученые пока не знают, но не исключают, что гималайский вид может оказаться старшим кузеном своего островного родственника.

