Этот режим iPhone тайно разряжает вашу батарею: как его выключить

Смартфон будет держать заряд дольше, если изменить некоторые настройки и перестать заряжать его каждую ночь. Эксперты объясняют, что фоновые процессы незаметно истощают батарею и тратят быстрее мобильный интернет.

Что следует выключить, чтобы сохранить заряд телефона

Одним из главных факторов быстрой разрядки является функция «Поддержка Wi-Fi». Она автоматически активирует мобильный интернет, когда сигнал Wi-Fi становится слабым или нестабильным, чтобы обеспечить непрерывную загрузку контента. Хотя это повышает скорость работы в Сети, смартфон тратит гораздо больше энергии на поддержку двух активных соединений одновременно.

«Например, если вы используете Safari с плохим соединением Wi-Fi и веб-страница не загружается, активируется функция Wi-Fi Assist и автоматически переключается на сотовую связь, чтобы веб-страница продолжала загружаться», — отметили в компании Apple.

Для экономии заряда и мобильных данных пользователям советуют перейти в раздел «Мобильная связь» (или «Сотовые данные»), прокрутить список до самого низа и отключить параметр «Поддержка Wi-Fi». Это может привести к незначительным задержкам при плохом сигнале, но поможет устройству работать дольше.

Почему не стоит заряжать телефон до 100 процентов

Еще одной причиной быстрого износа аккумулятора является привычка заряжать устройство до максимального уровня в течение всей ночи. Специалисты утверждают, что постоянное поддержание 100% заряда создает дополнительную нагрузку на химические компоненты батареи.

«Аккумулятор будет разряжаться быстрее, если заряжать его до 100 процентов по сравнению с несколько более низким уровнем заряда», — отметил директор Центра электрохимических двигателей в Университете штата Пенсильвания Чао Ян Ван.

Эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда внутри средних показателей, чтобы замедлить деградацию аккумулятора и обеспечить его стабильную работу в долгосрочной перспективе.

