Этот токсин изменил человечество: что могло повлиять на эволюцию мозга

Свинец традиционно считают опасным современным загрязнителем, однако команда ученых выяснила, что его влияние на организм человека имеет глубокие корни — еще с доисторических времен.

Об этом сообщили издания NewScientist и Sciencealert.

Международная команда исследователей из Австралии, США, Китая и Европы установила, что наши древние предки подвергались воздействию свинца еще около 2 миллионов лет назад.

В рамках работы ученые проанализировали 51 окаменелый зуб гоминидов возрастом от 100 тысяч до 1,8 миллиона лет. Образцы принадлежали представителям Homo sapiens, неандертальцев, австралопитеков, парантропов, гигантопитеков, а также древних видов орангутангов и бабуинов. Для исследования использовали лазерную абляцию, которая позволяет выявить следы свинца, накопившиеся в зубах в периоды активного роста.

Результаты оказались показательными: у 73% образцов зафиксированы признаки эпизодического воздействия свинца. Ученые предполагают, что источниками отравления могли быть природные процессы — вулканическая активность, лесные пожары или геохимические реакции, которые повышали концентрацию металла в воде, почве или пище.

Особенно высокие уровни свинца были найдены в зубах Gigantopithecus blacki — вымершего родственника современных орангутангов, который жил на территории современного Китая. Исследователи отметили, что такое количество токсина могло бы сегодня свидетельствовать о сильном антропогенном загрязнении.

Чтобы понять, отличалась ли реакция разных видов на свинец, ученые создали в лаборатории модели человеческого и неандертальского мозга — так называемые органоиды. Они содержали две версии гена NOVA1: современную, свойственную Homo sapiens, и архаичную, присущую неандертальцам.

После воздействия свинца выяснилось, что в неандертальских органоидах токсин значительно нарушал работу гена FOXP2, который отвечает за развитие речи. В то время как современная версия гена NOVA1 обеспечивала определенную защиту нервных клеток от повреждений.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что наш вариант NOVA1, возможно, обеспечивал защиту от вредного неврологического воздействия свинца», — отметила соавтор исследования, биолог развития Алиссон Муотри из Калифорнийского университета в Сан-Диего. По ее мнению, эволюционная адаптация к токсичной среде могла иметь последствия для формирования когнитивных функций и речевых способностей человека.

Несмотря на это, другие ученые призывают осторожно трактовать выводы. Профессор Таня Смит из Университета Гриффита (Австралия) отметила, что «это действительно сложная статья, которая содержит некоторые очень спекулятивные утверждения».

