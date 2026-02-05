Эволюция через боль: как ожоги сформировали у людей механизм выживания

Укрощение огня изменило эволюцию человека

Команда исследователей под руководством доктора Джошуа Каддихи выдвинула гипотезу, что регулярные ожоги, получаемые нашими предками в течение миллиона лет, стали мощным двигателем естественного отбора. Ученые идентифицировали специфические гены, которые эволюционировали ускоренными темпами именно для того, чтобы человеческий организм мог эффективно восстанавливаться после термических травм, что отличает нас от других приматов.

О том, как наша неосторожность и желание согреться сформировали современную физиологию, рассказывает IFLScience.

Как огонь «переписал» иммунную реакцию

Использование огня глубоко укоренено в человеческой культуре – от приготовления горячей пищи до современных технологий, но это неизбежно приводит к травмам. Чтобы проверить свою теорию, ученые сравнили реакцию кожи на ожоги у людей и человекообразных обезьян и обнаружили от 9 до 19 генов, которые у нас эволюционировали гораздо быстрее.

Эти гены отвечают за специфический иммунный ответ, в частности за выброс провоспалительных маркеров (цитокинов), который при ожогах значительно интенсивнее, чем при обычных порезах. Такая бурная реакция организма необходима для предотвращения инфекций при масштабных поражениях кожи, ведь без этого механизма даже небольшие ожоги в старину могли быть смертельными.

Эволюционные компромиссы

Авторы исследования иронически отмечают, что люди продолжают обжигаться и сегодня, приводя пример одного из коллег, обжегшего губу раскаленным маслом из котлеты по-киевски прямо во время написания научной работы. Именно поэтому природа наделила нас повышенной чувствительностью к боли в обожженных местах – это защитный механизм, заставляющий нас беречь рану и избегать повторных травм.

Однако эта адаптация имеет и обратную сторону: чрезмерная склонность к воспалению и рубцеванию, спасающая при мелких травмах, может стать роковой при серьезных ожогах. Сильный иммунный ответ иногда приводит к системному воспалению или отказу органов, что является своеобразной платой за нашу способность выживать после мелких бытовых «встреч» с огнем.

