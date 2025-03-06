Европа готовит зонд для встречи с астероидом, который пройдет опасно близко к Земле

Астероид Апофис, открытый в 2004 году, имеет диаметр около 340 метров и совершит исторический пролет вблизи Земли 13 апреля 2029 года. Он пройдет на расстоянии 32 тысяч км, что меньше орбит геостационарных спутников. Это редкое явление, которое, по оценкам ученых, происходит раз в 5000-10000 лет. Астероид можно увидеть невооруженным глазом в Европе, Африке и некоторых частях Азии.

Об этом сообщает European Space Agency.

Принимая во внимание уникальность события, к исследованию Апофиса готовятся космические агентства и частные компании. В прошлом году Европейское космическое агентство (ESA) объявило о запуске миссии Ramses, цель которой – изучить влияние гравитационного сближения с Землей на структуру астероида. Это поможет разработать методы оценки потенциальных угроз от космических тел и определения способов их отклонения от нашей планеты.

Чтобы ускорить разработку, ESA решила использовать архитектуру зонда Hera, который сейчас двигается к двойному астероиду Дидиму. Hera имеет на борту два мини-спутника (кубсата), которые будут помогать в исследованиях. Аналогично, Ramses получит двух попутчиков для более детального анализа Апофиса.

Первый кубсат уже утвержден. Его создаст компания Tyvak, а среди оборудования будут:

Анализатор пыли, который будет исследовать частицы, которые могут выбрасываться с поверхности из-за оползней и других явлений.

Низкочастотный радар, позволяющий изучить внутреннюю структуру астероида.

Второй кубсат, по предварительным планам, может быть спускающим аппаратом, позволяющим провести исследование непосредственно на поверхности Апофиса.

Несмотря на значительный прогресс, миссия Ramses еще не получила окончательного одобрения. Решающее заседание Совета министров ESA по его утверждению запланировано на ноябрь 2025 года.