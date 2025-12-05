Засуха / © pixabay.com

Европа рискует стать намного суше, если остановится ключевое океаническое течение, которое сейчас смягчает климат континента. Новое исследование показало: в случае коллапса Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) жаркие и бездождевые лета в Европе могут затянуться на сотни лет.

Об этом сообщило издание Live Science.

Исследовательская группа во главе с Рене ван Вестеном из Утрехтского университета впервые оценила, как различные климатические сценарии повлияют на летние осадки в Европе при условии разрушения AMOC. Эта система переносит теплые воды из Южного полушария на север и обеспечивает Европе мягкий климат и значительную часть летней влаги.

Ученые провели восемь симуляций, каждая из которых охватывала более тысячелетия. Часть моделей учитывала доиндустриальные уровни парниковых газов, другие — реалистичные сценарии выбросов, в частности RCP4.5, где выбросы стабилизируются в середине века, и RCP8.5, предусматривающий существенный их рост. В нескольких вариантах моделирования большие объемы пресной воды попадали в Атлантику — условное следствие таяния ледников, которое может повлиять на соленость и плотность океанических масс, в конечном итоге разрушая AMOC.

Результаты показали: даже при стабилизации выбросов (RCP4.5) интенсивность сухого сезона в Европе возрастает на 8%, если AMOC сохраняется, и на 28% — если испытывает коллапс. Разница между регионами тоже впечатляет. В Швеции продолжительность сухих периодов увеличивается на 54% с работающим течением и на 72% — без него. В Испании — на 40% и 60% соответственно, что может усилить уже существующий кризис водных ресурсов.

Несмотря на масштабность симуляций, часть экспертов отмечает: разрушение AMOC в моделях требовало нереалистично больших объемов пресной воды. Климатолог Джон Робсон отметил, что такие условия маловероятны, но сами результаты следует рассматривать как предостережение о потенциальных последствиях экстремальных сценариев.

В то же время другие ученые, в частности Стефан Рамсторф из Потсдамского института, считают риск ослабления AMOC вполне реальным. И предупреждают: если система течений остановится, это будет иметь эффект минимум на тысячу лет — и станет следствием решений, которые принимают уже сегодня.

Новое исследование подчеркивает: глобальное потепление уже делает европейские лета более сухими, а нарушение AMOC лишь усугубит эту тенденцию, формируя климатические условия, от которых континент будет оправляться поколениями.

