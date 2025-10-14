Европа теряет опылителей: дикие медоносные пчелы впервые под угрозой исчезновения

Пчелы / © Pixabay

Впервые в истории дикие медоносные пчелы официально классифицированы как находящийся под угрозой исчезновения на территории Европейского Союза вид. Такое решение принято Международным союзом охраны природы (МСОП) после обновления Красного списка – официальной базы данных о состоянии хранения видов в мире.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Несмотря на то, что коммерческое пчеловодство в Европе активно развивается, ситуация с дикими медоносными пчелами противоположна. В отличие от пчел, живущих в ульях на попечении пчеловодов, дикие колонии обитают в дуплах деревьев, пещерах или других природных укрытиях. Их популяции формировались миллионы лет и долго оставались почти неизученными.

Еще в 2014 году дикие медоносные пчелы в Красном списке обозначались как «недостаточно изученных» из-за нехватки данных. Однако в последние годы европейские исследователи собрали новую информацию об их состоянии в разных странах - от Ирландии и Великобритании до Италии, Польши, Франции, Германии и даже Сербии.

В 2020 году для координации этих исследований была создана международная инициатива «Наблюдение за медоносными пчелами» (Honey Bee Watch). К ней присоединились специалисты из разных стран, которые совместно с МСОП изучали, могут ли дикие колонии существовать самостоятельно без вмешательства человека.

Результаты показали, что у Европы самая низкая плотность свободноживущих пчелиных колоний в мире. Ученые указывают на основные угрозы: уничтожение природных лесов, распространение болезней и паразитов, а также гибридизацию, вызванную контактами с пчелами из коммерческих пасек. Всё это приводит к уменьшению численности диких популяций.

В то же время ученые подчеркивают, что эти пчелы имеют уникальное значение для окружающей среды. Они естественно адаптировались к жизни без человеческого вмешательства, более устойчивы к болезням и изменениям климата, поэтому их генофонд чрезвычайно важен для сохранения вида в целом.

Новый статус диких медоносных пчел в Красной книге ЕС – «под угрозой исчезновения» – стал официальным признанием их как диких животных, нуждающихся в охране. В более широком панъевропейском масштабе вид до сих пор обозначен как «недостаточно изученный», ведь данных не хватает для некоторых регионов — в частности, Балкан, Балтии, Скандинавии и Восточной Европы.

Экологи подчеркивают: сохранение диких медоносных пчел является ключевым для будущей продовольственной безопасности, опыления растений и стабильности природных экосистем континента.

