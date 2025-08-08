Европе грозит замерзание: ученые провели сенсационное исследование

Европе грозит замерзание / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Глубокое замерзание Европы , как в фильме «Послезавтра», может быть гораздо ближе, чем кажется. Новое исследование британских ученых показывает, что ослабление Гольфстрима — мощного океанического течения, поддерживающего умеренный климат на континенте, — началось еще 300 лет назад.

Об этом пишет Т4.

Ученые из Университета Саутгемптона и Даремского университета выяснили, что замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), частью которой является Гольфстрим, началось примерно в 1720 году. Это произошло задолго до промышленной революции и массового выброса парниковых газов. Это открытие свидетельствует, что климатические системы более чувствительны, чем считалось ранее.

Чтобы сделать такие выводы, исследователи проанализировали сталагмиты из пещеры Лимингтон на Бермудах. Эти минеральные образования сохраняют химические следы прошлых климатических изменений. Анализ показал, что после 1720 г. температура моря в этом регионе значительно снизилась, тогда как вдоль восточного побережья Северной Америки наблюдалось потепление. Это указывает на то, что Гольфстрим сместился на север, что является признаком ослабления AMOC.

Учитывая ускорение климатических изменений в человеческой деятельности, ученые предполагают, что AMOC может находиться на грани полного коллапса. Если это произойдет, ослабление системы станет необратимым. Это может привести к катастрофическому похолоданию в Северной Европе, где температура может снизиться на 15°C, что превысит эффект любого глобального потепления. Последствия будут разрушительными: экстремальные погодные условия, изменение режима осадков и угроза продовольственной безопасности.

Эти результаты исследования показывают, что даже небольшие изменения в океанических течениях могут иметь огромные региональные последствия, а климатические риски, вероятно, недооцениваются.

Напомним, в последние годы человечество все чаще сталкивается с аномальными погодными явлениями. Географы из Йоркского университета и Лондонской школы экономики предложили смелую идею: климат меняется настолько быстро, что традиционное понимание времен года уже не соответствует современной реальности.