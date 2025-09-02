Европу могут накрыть мегаземлетрясения и цунами: что обнаружили ученые в Антлатическом океане

Цунами / © Unsplash

Международная команда ученых зафиксировала признаки формирования новой зоны субдукции в Атлантическом океане неподалеку от Португалии.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Специалисты объясняют: хотя Атлантический океан считался относительно стабильным в тектоническом плане, регион Португалии неоднократно переживал разрушительные землетрясения. В частности, ученые установили, что в течение миллионов лет вода просачивалась в породы океанического дна, постепенно ослабляя их. Именно это, по результатам исследования, могло повлечь начало образования нового тектонического разлома.

По оценкам авторов работы, новая зона субдукции в перспективе может стать источником сильных землетрясений и цунами. Кроме того, такие процессы способны существенно повлиять на геологическую эволюцию планеты, в частности на изменение конфигурации континентов в будущем.

