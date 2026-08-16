Европу может накрыть арктический холод: что готовит мощный Эль-Ниньо

Зима (иллюстративная фотография) / © pexels.com

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Эль-Ниньо, который продолжает усиливаться в Тихом океане, зимой 2026-2027 годов может повлиять на полярный вихрь и увеличить вероятность вторжений холодного арктического воздуха. Последствия могут ощутить как Северную Америку, так и часть Европы, однако точный сценарий пока спрогнозировать невозможно.

Об этом говорится в прогнозе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает USA Today.

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По прогнозам, вероятность того, что осенью и зимой Эль-Ниньо станет очень сильным, превышает 90%. Более того, для периода октябрь-декабрь ученые оценивают в 69% вероятность того, что его мощность превысит все зафиксированные с 1950 года показатели.

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Эль-Ниньо возникает из-за необычного потепления воды в экваториальной части Тихого океана. Оно изменяет атмосферную циркуляцию и может влиять на погоду далеко за пределами региона.

При чем здесь полярный вихрь

Полярный вихрь – это большая область холодного воздуха высоко в атмосфере над Арктикой, которая формируется в холодное время года.

Когда он силен и стабилен, основная масса арктического холода остается на севере. Когда вихрь слабеет или нарушается, холодный воздух может проникать значительно дальше на юг.

Исследования NOAA свидетельствуют, что Эль-Ниньо способен способствовать ослаблению полярного вихря, особенно в конце зимы. Такие изменения могут влиять на атмосферную циркуляцию над Европой и увеличивать вероятность холодных вторжений.

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Одним из возможных сценариев является так называемое внезапное стратосферное потепление — резкое повышение температуры над Арктикой, которое может нарушить полярный вихрь. Последствия таких событий иногда сохраняются в течение нескольких недель и сопровождаются более холодной погодой в отдельных районах Европы и США.

Какой может быть зима в Европе

Для Европы влияние Эль-Ниньо значительно сложнее предсказать, чем для Северной Америки. Континент не находится под его прямым влиянием, а зимняя погода зависит от состояния полярного вихря, струйного течения и циркуляции над Северной Атлантикой.

Поэтому сильный Эль-Ниньо не означает автоматически суровую зиму в Европе. Ослабление полярного вихря лишь увеличивает возможность отдельных волн холода, но не гарантирует их.

NOAA также отмечает, что даже при чрезвычайно мощном Эль-Ниньо характерные для него погодные последствия становятся более вероятными, но остаются далеко не гарантированными.

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Точнее оценить сценарий зимы 2026-2027 годов метеорологи смогут ближе к началу холодного сезона, когда станет понятнее состояние полярного вихря и атмосферной циркуляции над Атлантикой.

Напомним, ученые пришли к выводу, что супер Эль-Ниньо в ближайшее время приведет к катастрофическим лесным пожарам и масштабным наводнениям в наименее подготовленных к этому странам. Они определили 20 самых уязвимых мегаполисов мира, которым грозят смертельные погодные катаклизмы.

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