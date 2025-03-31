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Европу ожидают арктические зимы: ученые исследовали угрозу таяния Арктики
Хотя исследование не дает точного прогноза сроков или масштабов последствий, ученые предупреждают: крах AMOC мог бы сделать климат Северного полушария "неузнаваемым".
Новое исследование ученых из Гетеборгского университета и Института Альфреда Вегенера указывает на потенциально опасные последствия таяния ледников в Арктике. В частности, речь идет об угрозе для Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции (AMOC) — ключевой системы течений, обеспечивающей мягкий климат в Европе и на восточном побережье США.
Об этом пишет Daily Mail.
Растаявшая пресная вода, которая с годами накапливается в Северном Ледовитом океане, может ослабить или даже остановить AMOC — “конвейер”, переносящий теплую воду из тропиков до полуночи. Такой сценарий может вызвать радикальные погодные изменения, включая продолжительные морозы в Европе и Северной Америке.
Отдельное внимание исследование уделено круговороту Бофорта — мощному ветровому течению в Арктике, которое содержит пресную воду в регионе. Из-за стремительного таяния льда эта циркуляция ослабевает, и ученые опасаются, что потеря кругооборота приведет к выходу излишков пресной воды в дестабилизирующую AMOC Северную Атлантику.
"Результаты этого исследования вызывают у нас обеспокоенность тем, что сокращение морского льда в этом районе может привести к переломному моменту, когда АМОК рухнет", - заявила доктор Селин Хезе, старший преподаватель климатологии в Гетеборгском университете.
Ее коллега, доктор Мерил Атанас, объяснила: "Если бы круговорот Бофорта исчез, эта пресная вода больше не накапливалась бы и не хранилась в его центре. Она должна быть распределена в другом месте и в конечном итоге может достигнуть Северной Атлантики".
Хотя исследование не дает точного прогноза сроков или масштабов последствий, ученые предупреждают: крах AMOC мог бы сделать климат Северного полушария "неузнаваемым". В частности, профессор Джонатан Бамбер из Университета Бристоля считает, что тогда зимы в Западной Европе станут похожи на арктические — с длительными морозами и сильными штормами.
Профессор Дэвид Торналли из Лондона добавляет: как пожилые, так и младшие поколения будут особенно чувствительны к такому климатическому сценарию.