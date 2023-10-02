Ей 6000 лет: найдена самая старая в Европе пара обуви (фото)

В Испании нашли самую старую пару обуви в Европе.

Об этом пишет Independent.

Плетеным из травы сандалиям может быть 6000 лет.

Находка в Куэва-де-лос-Мурсьелагосе, или Пещере летучих мышей, в Андалусии шокировала исследователей. Раскопки пещеры начались еще в 19 веке. Там была обнаружена галерея, в которой хранились частично мумифицированные трупы, зубы дикого кабана и уникальная золотая корона. Около 76 из сохранившихся артефактов сейчас проанализированы учеными в Испании.

"Объекты представляют собой самый старый набор материалов из растительных волокон в Южной Европе, наиболее сохранившийся на сегодняшний день", — сказала соавтор исследования Мария Эрреро Отал. "Задокументированное технологическое разнообразие и обработка сырья подчеркивают мастерство доисторических сообществ".

Согласно отчету, набор сандалий эпохи неолита является "самым ранним и широким набором доисторической обуви как на Пиренейском полуострове, так и в Европе".

Самая старая пара обуви в Европе / Фото: University of Alcala

Ученые говорят, что они хорошо сохранились благодаря низкому уровню влажности в пещерах.

В 1831 году впервые в пещеру попал владелец окрестных земель, собиравший большое количество помета летучих мышей для удобрения. Приют также использовался для содержания коз, пока обнаружение жилы галенита не привело к ее эксплуатации горнодобывающей компанией в 1857 году.

Через десять лет после открытия и последующего ограбления пещеру посетил археолог Мануэль де Гонгора-и-Мартинес, который собрал показания горняков по поводу артефактов, собрал археологические находки и опубликовал отчеты о них.

Быстрый прогресс в методах датирования сделал эти предметы более чем на 2000 лет старше, чем считалось ранее.

Напомним, ранее на юге Египта обнаружили запечатанные кувшины с вином, которому 5 тысяч лет. Археологи обнаружили сосуды в гробнице первой женщины-фараона Мернейта.

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