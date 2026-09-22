Ей отрезали нос и похоронили лицом к земле: в Китае нашли доказательства древней жестокой кары

В Китае нашли скелет с отдетым за жизнь носом

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Археологи нашли в Китае останки женщины, предположительно пережившей умышленное отсечение носа. Это наказание известно из древних китайских текстов, но до сих пор оно не было подтверждено археологическими находками.

Об этом пишет Gizmodo.

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Открытие совершили на древнем кладбище Саньчжиюань в городе Саньмэнься провинции Хэнань. Исследователи обратили внимание на женский скелет, отличавшийся от других захоронений сразу по нескольким признакам: женщина была похоронена лицом вниз, а ее кости в области носа имели следы серьезного повреждения и последующего заживления.

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Что произошло с женщиной

Исследование показало значительное повреждение костных структур вокруг носового отверстия. Компьютерная томография черепа продемонстрировала, что часть носовых костей и других тонких структур была утрачена, при этом окружающие кости лица не имели характерных для серьезного падения или другой масштабной травмы повреждений.

Особо важными оказались следы заживления. Вокруг носового отверстия сформировались костные наросты, а края поврежденных участков успели зажить — значит, травма произошла при жизни и женщина прожила после нее еще длительное время.

Исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением является именно умышленное отсечение носа. В то же время они не называют это доказанным фактом, поскольку теоретически травма могла иметь и другое происхождение.

Как отмечают авторы исследования в Journal of Archaeological Science: Reports, если их интерпретация верна, это первый известный археологический случай карательной ампутации носа в Китае.

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Отсечение носа как наказание

Письменные источники свидетельствуют, что отрезание носа было частью так называемых пяти наказаний в древнем Китае. Эта система упоминается в исторических записях еще примерно с 2070 года до нашей эры.

Наказания отличались по тяжести и изменялись в зависимости от эпохи. К ним относились татуировки как постоянное клеймение, ампутация носа, отсечение части ног, кастрация и смертная казнь.

В разные периоды отсечения носа могли назначать, в частности, за кражу скота, дезертирство или растрату. Однако в случае найденной женщины археологи не знают ни ее имени, ни преступления, за которое она могла быть наказана.

Она пережила экзекуцию

Заживление костей свидетельствует не только о самой травме, но и о том, что женщина смогла пережить наказание. Исследователи предполагают, что после ампутации ей могли оказывать медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение, предотвратить инфекцию и обеспечить выживание.

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Это важная деталь, ведь подобное повреждение само по себе было очень опасным. В этом случае организм не просто пережил травму — кости успели восстановиться настолько, чтобы оставить характерные следы заживления.

Ранее археологи уже находили в Китае скелеты людей, переживших другие виды ампутаций. Но именно физических доказательств того, что человеку могли отсекать нос как назначенное судом наказание, до сих пор не было.

Почему ее похоронили лицом вниз

Еще одна особенность захоронения — положение тела. Женщину положили лицом к земле, что является уникальным случаем среди других исследованных захоронений на этом кладбище.

Ее могила была очень простой: вместе с телом нашли только бронзовую заколку для волос, а погребение не содержало надгробия или надписи, которая могла бы рассказать о личности умершей.

Исследователи предполагают, что необычное положение тела могло быть связано с ее статусом после наказания или желанием скрыть обезображенное лицо. Однако это лишь интерпретация, которую невозможно окончательно подтвердить по одному захоронению.

Тайна остается

Возраст женщины в момент смерти, ее имя и точные обстоятельства жизни остаются неизвестными. Также археологи не могут сказать наверняка, кто и при каких обстоятельствах повредил ее лицо.

Именно поэтому исследователи осторожно называют находку самым вероятным первым археологическим свидетельством карательного отсечения носа в Китае, а не окончательным доказательством. Для уверенного подтверждения требуются новые подобные скелеты, позволяющие сравнить характер повреждений и погребальные практики.

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