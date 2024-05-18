Эйнштейн был прав: ученые нашли доказательства его теории внутри черной дыры

На краю черной дыры есть область, где материя больше не может оставаться на орбите и падает внутрь. Этот "водопад" плазмы предсказала предложенная Альбертом Эйнштейном в 1915 году теория тяготения, описывающая гравитацию как проявление геометрии пространства-времени.

Используя телескопы, способные обнаруживать рентгеновские лучи, группа британских и американских астрономов впервые наблюдала эту область погружения в черной дыре, которая находится на расстоянии около 10 000 световых лет от Земли.

Об этом пишет CNN.

Это не первый случай, когда черные дыры помогают подтвердить обширную теорию Эйнштейна, также известную как общая теория относительности. Первая фотография черной дыры, сделанная в 2019 году, подтвердила основное предположение гениального физика о том, что гравитация — это только материя, изгибающая ткань пространства-времени.

Многие другие прогнозы Эйнштейна с годами оказались верны, включая гравитационные волны и универсальное ограничение скорости.

Черная дыра, являвшаяся объектом наблюдения, находится в системе под названием MAXI J1820+070, состоящей из звезды меньше Солнца и самой черной дыры, масса которой оценивается в 7-8 солнечных масс. Астрономы использовали космические телескопы НАСА NuSTAR и NICER, чтобы собрать данные и понять, как черная дыра высасывает плазму из звезды-компаньона.

"Вокруг этих черных дыр вращаются большие диски материала из близлежащих звезд. Большая часть его стабильна и спокойно движется по орбите. Это похоже на реку, а область погружения похожа на край водопада: если река вынесла вас к его краю, вы просто падаете вниз головой. Большая часть того, что вы видите, — это река, но в самом конце есть крошечный участок, который, по сути, мы и нашли", — сказал ведущий автор исследования Эндрю Маммери.

Он добавил, что исследование стало первым свидетельством существования водопада черной дыры.

"В отличие от горизонта событий, который находится ближе к центру черной дыры и не позволяет ничему ускользнуть, включая свет и излучение, в области погружения свет все еще может вырваться наружу, но материя обречена мощным гравитационным тяготением", — пояснил Маммери.

Результаты исследования могут помочь астрономам лучше понять формирование и эволюцию черных дыр. Однако в исследовании не хватает фактического изображения черной дыры, потому что она слишком мала и очень далеко находится.

Поэтому другая группа ученых из Оксфорда работает над грандиозным проектом – первым фильмом о черной дыре. Чтобы осуществить свой замысел, команде сначала нужно будет построить новую обсерваторию в Намибии, которая должна быть запущена в эксплуатацию в течение десяти лет. Это позволит ученым наблюдать и снимать большие черные дыры в центре галактики Млечный Путь и за его пределами.

Напомним, космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил самую древнюю и отдаленную черную дыру, которую когда-либо видели. Это открытие может стать огромным шагом вперед в понимании того, как сверхмассивные черные дыры достигли массы, эквивалентной массе в 6 миллионов раз больше массы Солнца на очень ранних этапах образования Вселенной.

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