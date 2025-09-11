Эйнштейн и Хокинг были правы: что подтвердили ученые во время слияния черных дыр

Черная дыра / © European Southern Observatory

Впервые в истории исследователям удалось подробно изучить слияние двух черных дыр, подтвердив ключевые гипотезы Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Это событие, состоявшееся на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от Земли, было зафиксировано с помощью гравитационных волн — рябей в пространстве-времени.

Что известно о слиянии?

В столкновении участвовали две черные дыры: одна из масс, превышающая массу Солнца в 34 раза, другая — в 32 раза. За долю секунды они слились, образовав одну черную дыру, массой примерно в 63 раза больше Солнца. Это событие высвободило колоссальное количество энергии — эквивалентную массе трех Солнц — распространившееся в виде гравитационных волн.

Эти волны были обнаружены 14 января на исследовательских площадках Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в США. Благодаря техническим усовершенствованиям, слияние удалось наблюдать с разрешением, в четыре раза лучше предыдущих.

Подтверждение гипотезы Гокинга

Анализ полученных данных подтвердил гипотезу Гокинга, согласно которой общая площадь поверхности черных дыр никогда не должна уменьшаться. Измерения показали, что площадь поверхности новообразованной черной дыры (около 400 000 кв. км) была больше суммарной площади поверхностей двух черных дыр до слияния (около 240 000 кв. км).

«Это первый случай, когда нам удалось сделать это измерение с такой точностью, и это увлекательно — получить прямое экспериментальное подтверждение столь важной идеи о поведении черных дыр», — сказал астрофизик Уилл Фарр.

Простота черных дыр

Исследование также подтвердило теорию Эйнштейна, что черные дыры являются парадоксально простыми объектами, которые можно полностью описать только их массой и спином. Это еще раз доказывает, что гравитация — это результат искажения пространства-времени, а не просто сила.

Как отметил астрофизик Максимилиано Иси, это подтверждает, что время течет с разной скоростью в зависимости от близости к тяжелому объекту. Например, у черной дыры время замедляется, что означает, что находящийся там человек стареет медленнее.

