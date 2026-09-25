Её искали более века: археологи обнаружили гробницу с золотом возрастом 2700 лет

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В Италии археологи обнаружили крупное этрусское захоронение, созданное примерно 2700 лет назад. Гробницу нашли в Вульчи — древнем городе к северу от Рима. Внутри сохранились десятки погребальных предметов, хотя на протяжении веков сюда пытались проникнуть грабители.

О результатах раскопок сообщило Итальянское управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту провинции Витербо и Южной Этрурии (SABAP-VT-EM), передает Live Science.

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Погребение датируется VII веком до нашей эры и состоит как минимум из трёх камер. Их потолки обрушились, однако именно под обломками археологи обнаружили немало предметов, пролежавших там веками.

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Среди них — оружие, золотые и бронзовые пластины, части колесницы, украшения, элементы одежды и редкая пара женской обуви. Исследователям также удалось найти почти полный комплект посуды для пира. Некоторые сосуды оставались там, где их разместили во время погребения.

Еще одной необычной находкой стал бронзовый треножник с Родоса. Совокупность обнаруженных предметов, по словам соруководителя проекта и археолога Британского музея Кристиана Мазе, указывает на исключительно высокий статус захоронения. Он назвал его «гробницей высшего ранга».

К этой находке археологи фактически шли более века. Еще в 1889 году Стефан Гзелл исследовал кладбище в Вульче и обнаружил очертания большого кургана. Он предполагал, что внутри может находиться захоронение, однако не смог продолжить поиски из-за нехватки времени и средств.

Этим летом участники проекта «Возвращение в Вульчу» добрались до погребальных камер внутри этого кургана. При этом масштабы сооружения оказались больше, чем предполагалось ранее.

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Гзелл в свое время оценивал диаметр кургана примерно в 31 метр. Современные предварительные расчёты исследователей позволяют предположить, что он может быть сопоставим с Куккумеллой — крупнейшим из известных этрусских курганов в Вульчи, диаметр которого достигает примерно 70 метров, — или даже превосходить его по размерам.

По оценке Мазе, эта находка может стать одним из самых монументальных памятников Вульчи.

Город переживал расцвет в период, когда этруски контролировали значительную часть центральной Италии. Начиная с IV века до нашей эры их общество начало приходить в упадок на фоне усиления Рима. Поскольку этрусский язык расшифрован лишь частично, именно археологические памятники дают значительную часть сведений об этой цивилизации.

В настоящее время место раскопок вновь засыпали землёй, чтобы сохранить курган и гробницу. Вернуться к исследованиям археологи планируют в 2027 году.

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Напомним, археологи обнаружили внутри австрийской горы сеть древних шахтных камер длиной около 300 метров, где соль на протяжении тысячелетий сохраняла следы жизни людей.

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