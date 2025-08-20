Ежедневное употребление горячего чая или кофе может стать смертельно опасным

Кофе / © Pixabay

Привычка ежедневно пить кофе или чай слишком горячими может стать опаснее, чем считают многие люди. Новое исследование Национального института рака США свидетельствует: чрезмерно горячие напитки значительно повышают риск развития плоскоклеточной карциномы пищевода (ESCC).

Об этом пишет издание Daily Mail

Специалисты проанализировали данные более 500 тысяч участников из британского биобанка, которые указывали, сколько горячих напитков они потребляют. Оказалось, что те, кто выпивает восемь и более чашек очень горячего кофе или чая ежедневно, имели риск заболеть в 5,6 раза выше, чем люди, которые отказываются от слишком горячих напитков.

Даже меньшие дозы оказались опасными. Употребление до четырех чашек «очень горячих» напитков повышало вероятность развития рака в 2,5 раза, от четырех до шести чашек — в 3,7 раза, а от шести до восьми — в 4,8 раза. Для напитков просто «горячей» температуры риски были ниже, но все равно значительными: от 1,6 раза при четырех чашках до почти трехкратного при восьми и более.

Ученые подчеркивают: температура более 65°C (149°F) может повреждать клетки пищевода. Регулярное термическое раздражение приводит к микроожогам, воспалению и, как следствие, мутациям, провоцирующим рак. Кроме того, ослабленная слизистая становится уязвимой к вредному воздействию алкоголя и табака.

Доктор Винсент Хо, гастроэнтеролог из Университета Западного Сиднея, отмечает: «Слишком горячие напитки буквально обжигают ткани пищевода. Со временем эти повреждения могут трансформироваться в онкологию. Эту связь впервые предположили еще почти 90 лет назад, и нынешние результаты ее подтверждают».

В этом году в США прогнозируют более 22 тысяч новых случаев рака пищевода, из которых более 16 тысяч закончатся летально. Самая большая проблема — поздняя диагностика: у большинства пациентов болезнь обнаруживают уже на поздних стадиях, когда пятилетняя выживаемость составляет менее 5%.

Симптомы этого вида рака могут выглядеть невинно: затрудненное глотание, боль в груди, хроническая изжога, похудение без причины, охриплость или кашель. Но именно они должны стать сигналом для обследования.

Эксперты советуют не отказываться от любимого кофе или чая, а просто позволять им остыть. Исследование 2018 года показало: оптимальная температура для кофе составляет примерно 58°C (136°F) — она безопасна для пищевода и одновременно позволяет насладиться вкусом.

Врачи отмечают: достаточно подождать несколько минут после заваривания — и температура напитка снизится на 10-15°C. А еще лучше — пить маленькими глотками. Именно такие простые шаги могут сохранить здоровье и значительно снизить риски.

