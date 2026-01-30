- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Face ID для животных: искусственный интеллект научился распознавать медведей "в лицо"
Ученые из Швейцарии и США разработали уникальную систему искусственного интеллекта PoseSwin, способную идентифицировать отдельных бурых медведей по чертам их морды. Технология решает главную проблему экологов — неузнаваемость животных из-за резких сезонных изменений веса.
Обычный человек во время встречи с медведем думает о спасении, а не о форме его носа. Однако для экологов различать отдельных особей критически важно для их сохранности. Раньше это было проблемой даже для экспертов, ведь медведи кардинально меняются снаружи: они худеют после спячки и набирают огромную массу перед зимой.
Как сообщает Popular Science, команда исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Тихоокеанского университета Аляски (APU) нашла выход, создав программу PoseSwin.
Как это работает
Искусственный интеллект натренировали на 72 000 фотографий 109 разных медведей. Главная фишка алгоритма — он игнорирует постоянно меняющиеся размеры тела животного.
Вместо этого ИИ фокусируется на анатомических константах:
углу наклона надбровных дуг;
расположении ушей;
форме морды.
«Наша биологическая интуиция подсказала, что черты головы в сочетании с позой будут надежнее формы тела», — пояснил исследователь Александр Матис.
Результаты и перспективы
Систему уже успешно протестировали в заповедниках Аляски, в частности, в национальном парке Катмай, известном своей «Неделей толстого медведя». Программа смогла безошибочно узнать медведей даже на фотографиях, сделанных туристами.
Сейчас PoseSwin мониторит более 100 медведей в заповеднике Мак-Нил-Ривер. Это позволяет ученым следить за перемещением и здоровьем хищников бесконтактным методом, не беспокоя их.
Разработчики уверяют: если ИИ справился с медведями (которых различать тяжелее всего), то с другими видами проблем не будет. Алгоритм уже показывает высокую точность на макаках и может адаптироваться даже для мышей. Программа находится в открытом доступе, поэтому воспользоваться ею может любой исследователь.
Напомним, странное животное Мадагаскара ошеломило Сеть. Низинный полосатый тенрек — один из самых экзотических млекопитающих Мадагаскара , одновременно похожий на дикобраза, ежа и пчелу.