Face ID для животных: искусственный интеллект научился распознавать медведей "в лицо"

«Лица» медведей отличаются друг от друга не хуже человеческих, но распознать их теперь может только искусственный интеллект

Реклама

Обычный человек во время встречи с медведем думает о спасении, а не о форме его носа. Однако для экологов различать отдельных особей критически важно для их сохранности. Раньше это было проблемой даже для экспертов, ведь медведи кардинально меняются снаружи: они худеют после спячки и набирают огромную массу перед зимой.

Как сообщает Popular Science, команда исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Тихоокеанского университета Аляски (APU) нашла выход, создав программу PoseSwin.

Как это работает

Искусственный интеллект натренировали на 72 000 фотографий 109 разных медведей. Главная фишка алгоритма — он игнорирует постоянно меняющиеся размеры тела животного.

Реклама

Вместо этого ИИ фокусируется на анатомических константах:

углу наклона надбровных дуг;

расположении ушей;

форме морды.

«Наша биологическая интуиция подсказала, что черты головы в сочетании с позой будут надежнее формы тела», — пояснил исследователь Александр Матис.

Результаты и перспективы

Систему уже успешно протестировали в заповедниках Аляски, в частности, в национальном парке Катмай, известном своей «Неделей толстого медведя». Программа смогла безошибочно узнать медведей даже на фотографиях, сделанных туристами.

Сейчас PoseSwin мониторит более 100 медведей в заповеднике Мак-Нил-Ривер. Это позволяет ученым следить за перемещением и здоровьем хищников бесконтактным методом, не беспокоя их.

Реклама

Разработчики уверяют: если ИИ справился с медведями (которых различать тяжелее всего), то с другими видами проблем не будет. Алгоритм уже показывает высокую точность на макаках и может адаптироваться даже для мышей. Программа находится в открытом доступе, поэтому воспользоваться ею может любой исследователь.

Напомним, странное животное Мадагаскара ошеломило Сеть. Низинный полосатый тенрек — один из самых экзотических млекопитающих Мадагаскара , одновременно похожий на дикобраза, ежа и пчелу.