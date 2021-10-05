Facebook, Instagram и WhatsApp начали возобновлять работу после масштабного сбоя

Сбой продолжался около семи часов.

Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник, 5 октября, начали возобновлять работу после масштабного сбоя, который продолжался около семи часов.

Об этом сообщает BNO News.

"Некоторые пользователи Facebook и Instagram снова в сети, но серьезные проблемы остаются, — говорится в сообщении. — WhatsApp снова в сети для многих пользователей".

Сбой продолжался около семи часов. Как пишет CNBC, это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

Заметим, что сейчас платформа насчитывает три миллиарда пользователей.

Американский журналист Брайан Кербс назвал причиной сбоя Facebook неудачное обновление протокола динамической маршрутизации BGP.

Также читайте В СМИ назвали причину масштабного сбоя Facebook

Из-за падения акций Facebook просел на 5%, а Марк Цукерберг обеднел на 6 миллиардов 600 миллионов долларов.

Ранее служба поддержки Twitter сообщила об устранении проблем в работе соцсети, вызванных нагрузкой пользователей.

Как сообщалось, вечером 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.

Новости мира: в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку