Facebook, Instagram и WhatsApp начали возобновлять работу после масштабного сбоя

Сбой продолжался около семи часов.
Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник, 5 октября, начали возобновлять работу после масштабного сбоя, который продолжался около семи часов.
Об этом сообщает BNO News.
"Некоторые пользователи Facebook и Instagram снова в сети, но серьезные проблемы остаются, — говорится в сообщении. — WhatsApp снова в сети для многих пользователей".
Сбой продолжался около семи часов. Как пишет CNBC, это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.
Заметим, что сейчас платформа насчитывает три миллиарда пользователей.
Американский журналист Брайан Кербс назвал причиной сбоя Facebook неудачное обновление протокола динамической маршрутизации BGP.
Из-за падения акций Facebook просел на 5%, а Марк Цукерберг обеднел на 6 миллиардов 600 миллионов долларов.
Ранее служба поддержки Twitter сообщила об устранении проблем в работе соцсети, вызванных нагрузкой пользователей.
Как сообщалось, вечером 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.