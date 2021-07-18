Facebook ответил на резкое заявление Байдена об "убийстве людей"

Facebook активно убеждает своих пользователей в необходимости вакцинации от COVID-19.

Американская корпорация Facebook опровергла заявление президента США Джо Байдена о том, что дезинформация о COVID-19 в соцсети "убивает людей".

Соответствующее заявление в субботу, 17 июля, обнародовал вице-президент Facebook по вопросам профессиональной этики Гай Розен.

"Количество сторонников вакцины среди пользователей Facebook в США возросло. Эти и другие факты рассказывают совсем другую историю, чем та, которую продвигала администрация в последние дни", — отметил Розен.

Он отметил, что с января одобрение вакцин со стороны американских пользователей соцсети возросло на 10-15%.

"Данные показывают, что 85% пользователей Facebook в США были или хотят быть привитыми от COVID-19. Целью президента Байдена было вакцинировать 70% до 4 июля. Facebook не является причиной провала этой цели", — указывает представитель компании.

Кроме того, продолжил Розен, с начала пандемии более двух миллиардов людей "пересмотрели достоверную информацию о COVID-19 и вакцине в Facebook", в том числе более 3,3 миллиона американцев.

В то же время соцсеть удалила уже более 18 миллионов публикаций с дезинформацией о коронавирусе.

Также читайте Белый дом обвинил Китай и Россию в дезинформации о западных COVID-вакцинах

"Администрация Байдена призывает общество вместе подходить к этому вызову. Мы согласны. Как компания, мы выделили беспрецедентные ресурсы для борьбы с пандемией, указывая людям достоверную информацию и помогая им находить и планировать прививки. И мы будем продолжать это делать", — подытожил вице-президент Facebook по вопросам профессиональной этики.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что распространение дезинформации о пандемии COVID-19 в социальных сетях "убивает людей ".

В частности, отвечая на вопрос журналиста о роли "платформ вроде Facebook" в распространении лжи о вакцинах и пандемии, американский лидер ответил: "Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, — среди непривитых".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на то, что Facebook и другие платформы делают "недостаточно" и могли бы бороться с фейками о вакцинации лучше.

Как сообщалось, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что вакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

Новости мира: Белый дом раскрыл кремлевскую дезинформацию относительно западных вакцин

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку