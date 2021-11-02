Facebook перестанет распознавать лица на фото и видео пользователей

В компании планируют удалить шаблоны лиц к декабрю 2021 года.

Социальная сеть Facebook прекратит использовать технологию распознавания лиц на фото и видео пользователей и удалит более 1 миллиарда шаблонов, которые были сформированы за многие годы.

Об этом написал в своем блоге на сайте компании вице-президент по искусственному интеллекту в Facebook Джером Песенти.

По его словам, такое решение было принято, учитывая обеспокоенность общества по поводу конфиденциальности и безопасности.

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Песенти отметил, что соцсеть Facebook в течение многих лет использовала функцию распознавания лица на изображениях, чтобы побуждать людей помечать друзей или членов семьи, а также извещать людей, если другой пользователь загружает их изображения.

Однако до сих пор не создан определенный набор требований к использованию системы распознавания лиц, поэтому решено ограничить ее полностью. Предполагается, что компания удалит шаблоны, сформированные за многие годы, до декабря 2021 года. Их количество составляет более 1 миллиарда.

Напомним, 4 октября этого года в работе Facebook случился сбой — одна из самых масштабных по продолжительности и количеству жалоб.

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