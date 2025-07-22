Применения / © Unsplash

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Специалисты по кибербезопасности предупредили о чрезмерной «жажде данных» у самых известных мобильных приложений. Новое расследование показало, что программы, которыми ежедневно пользуются сотни миллионов людей, запрашивают большое количество разрешений, в том числе доступ к микрофону, точному местонахождению и личным файлам.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Исследование провела потребительская организация Which? в сотрудничестве со специалистами компании Hexiosec, проверив 20 популярных приложений для Android из категорий социальных сетей, фитнеса, онлайн-шопинга и умного дома. Среди проверенных — Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, AliExpress, Amazon, Samsung SmartThings, Strava и другие.

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Как выяснили исследователи, если бы пользователь установил все эти 20 приложений, он предоставил бы 882 разрешения, из которых 83 были классифицированы как рискованные. К ним, в частности, относятся запросы на доступ к микрофону, чтение файлов на устройстве и определение точного местонахождения.

Наибольшее количество разрешений запрашивал Xiaomi Home — 91, из которых пять признаны рискованными. В тройку приложений с наибольшим числом рискованных разрешений также вошли SmartThings от Samsung (82 разрешения, из них 8 рискованных) и Facebook (69 разрешений, 6 рискованных). WhatsApp запрашивает 66 разрешений, из которых 6 считаются рискованными.

В расследовании также отмечается, что Xiaomi Home и AliExpress отправляли данные в Китай, в частности в рекламные сети, — хотя это указано в политике конфиденциальности обоих сервисов.

Эксперты обратили внимание на ряд разрешений, которые могут казаться незначительными, но потенциально угрожают конфиденциальности. Например, 16 из 20 приложений могут создавать всплывающие окна поверх других программ — даже если пользователь отключил уведомления. Некоторые из них просили разрешение запускаться автоматически после разблокировки устройства.

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Кроме того, Facebook, WhatsApp, Strava и AliExpress запрашивали разрешение просматривать другие недавно открытые приложения — без четкого обоснования, зачем им эта информация.

Эксперты призывают пользователей внимательно проверять, какие именно разрешения запрашивают приложения при установке. По словам редактора Which? Гарри Роуза, многие люди фактически «платят своими данными» за бесплатное пользование сервисами.

Комментарии компаний

Meta сообщила, что ее сервисы не имеют доступа к микрофону без участия пользователя и что такой доступ возможен только после явного одобрения в операционной системе.

В Samsung отметили, что приложения компании соответствуют законодательству Великобритании о защите данных и требованиям регулятора.

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TikTok заявил, что собирает как данные, которые пользователи предоставляют самостоятельно, так и техническую информацию, необходимую для работы приложения.

В Strava объяснили, что доступ к точному местоположению необходим для работы основных функций, и что компания внедрила внутренние ограничения по обработке данных.

Amazon указала, что разрешения используются для обеспечения работы функций, в частности дополненной реальности и голосового поиска. Пользователям также доступно управление параметрами персонализированной рекламы.

В AliExpress отметили, что разрешение на точное местонахождение не применяется в Великобритании, а доступ к микрофону возможен только с согласия пользователя. Компания заверила, что придерживается действующего законодательства о защите данных.

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Temu сообщила, что разрешение на определение местонахождения применяется для автозаполнения адресов, но не используется в Великобритании.

Ring заявила, что не использует трекеры в приложении для рекламы, а все разрешения нужны для обеспечения функциональности. Компания не продает персональные данные и внедряет меры для их защиты.

Google, Xiaomi, Impulse и MyFitnessPal не предоставили ответы на запросы журналистов.

В Which? отмечают, что исследование охватывает только Android-версии приложений. Параметры разрешений на устройствах iOS могут отличаться. Эксперты советуют не соглашаться автоматически на все разрешения, не осознавая потенциальных рисков.

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