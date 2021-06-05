Facebook заморозил аккаунты Трампа на два года: как отреагировал экс-президент США

Через два года Facebook пересмотрит свое решение и определит, "угрожает" ли Трамп общественной безопасности.

Компания Facebook приостановила действие аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в этой социальной сети и в Instagram до 7 января 2023 года.

Об этом в пятницу, 4 июня, со ссылкой на заявление вице-президента Facebook по международным делам и связям с общественностью Ника Клегга сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в течение этого периода Трамп и менеджеры его учетных записей не смогут публиковать новые сообщения, однако пользователи будут иметь доступ ко всем постам, размещенным до блокировки.

Соответствующее решение в Facebook приняли из-за роли экс-лидера США в массовых беспорядках в Вашингтоне 6 января.

В компании заявили, что через два года оценят, стих ли "риск для общественной безопасности", и, вероятно, возобновят работу аккаунтов Трампа. Клегг пообещал учесть "внешние факторы", в частности случаи насилия или признаки общественных беспорядков.

Также читайте Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную онлайн-платформу

Сам Трамп назвал решение Facebook "оскорблением" для 75 миллионов людей, которые за него голосовали.

"Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и умалчивание, и мы, в конце концов, победим. Наша страна не может больше терпеть эти злоупотребления!" — отметил бывший глава американского государства.

Как сообщалось, YouTube временно заблокировал аккаунт Трампа 12 января, через шесть дней после штурма Капитолия, в результате которого погибли пять человек. К подобным решениям также прибегли Facebook и Twitter, который заявил, что не восстановит аккаунт Трампа, даже если тот снова будет баллотироваться в президенты.

Новости мира: "Фейсбук" оставил Дональда Трампа без доступа к его аккаунтам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку