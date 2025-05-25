Фантастическое зрелище: полярники показали, как кит вырывается из воды (фото)

Фото: Национальный антарктический научный центр, Евгений Шаталов / © Национальный антарктический научный центр

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Во время работы в океане украинские полярники успели поймать фото, как из воды выпрыгивает кит. И это действительно фантастическое зрелище.

Фото кита сделал Евгений Шаталов.

«Вдруг вы пропустили эти снимки в наших сториз, мы решили добавить их также на страницу», — говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

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Полярники показали, как кит вырывается из воды Фото Национального антарктического научного центра

На фотографиях можно увидеть, как горбатый кит, считающийся самым прыгающим среди своего подряда усатых китов, выныривает из ледяной воды на фоне айсберга.

Скачок является одним из типов поведения горбунов на поверхности воды, которых в общей сложности выделяют почти два десятка (по данным NOAA — Национального управления океанических и атмосферных исследований США), отметили ученые.

Фото Национального антарктического научного центра / © Національний антарктичний центр

«По-английски это называется breaching whale — то есть вырывающийся из воды кит. Он может выпрыгнуть полностью (когда над поверхностью появляется более половины тела животного) или частично», — объяснили они.

Фото Национального антарктического научного центра

Почему киты прыгают: объяснение ученых

По словам ученых, киты пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение от них и «почесаться» о воду.

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«Другой вариант — так они коммуникируют между собой. Звук скачка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал», — добавили ученые.

Фото Национального антарктического научного центра

Но это только гипотезы, ведь до сих пор немного известно о китах — крупнейших животных планеты.

Как сказали ученые, люди сильно истребили этих великих животных во время китобойного промысла.

В то же время украинские ученые активно приобщаются к изучению китообразных в Антарктике 2018 года на нашей станции «Академик Вернадский» была начата комплексная программа их исследования. Она включает фотоидентификацию, отбор биопсии и запись звуков китов.

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Напомним, ранее полярники сняли странное явление — сняли загадочное овальное облако, похожее на НЛО, которое «висит» в воздухе, несмотря на ветер.

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