Фантастика рядом: какие планеты из "Звездных войн" могут существовать на самом деле

Звездные войны.

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Сагу "Звездные войны" знают за космическими битвами, световыми мечами и героями, но не менее впечатляющей частью вселенной стали вымышленные планеты. Некоторые из них оказались не такими уж фантастическими — у науки уже немало примеров их реальных аналогов в нашей галактике.

Об этом сообщает Universe space tech.

Татуин из "Звездных войн". / © Фото из открытых источников

Татуин: двойное солнце и пустыня

В фильмах Татуин — пустынная планета, вращающаяся вокруг двух звезд. Ранее считалось, что в системах с несколькими звездами планеты существовать не могут — гравитационные возмущения должны помешать их формированию.

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Сегодня астрономы открыли десятки экзопланет в подобных системах — с двумя, тремя, а кое-где и четырьмя звездами. Пока все известные татуины — это газовые гиганты, как Kepler-47b, но ученые считают, что в будущем найдут и каменные планеты с подобной орбитой.

Кстати, Татуин не обязательно должен быть пустынным — все зависит от расстояния до звезд и орбиты. В благоприятных условиях он вполне мог бы походить на Землю.

Планета Хот. / © Фото из открытых источников

Хот: планета вечной зимы

В ленте “Империя наносит ответный удар” Хот — ледяной мир с дыхательной атмосферой. Аналоги такой планеты существуют и в нашей Солнечной системе: спутники Юпитера и Сатурна – Европа и Энцелад – полностью покрыты льдом.

Миллионы лет назад и Земля проходила через период глобального оледенения: вся планета была похожа на Хот. Температуры были низкими даже на экваторе, а жизнь выживала только в единичных свободных ото льда зонах.

Планета Эндор. / © Фото из открытых источников

Эндор: спутник в лесах

Эндор – лесной спутник газового гиганта, на котором живут эвоки. Научно такая модель реалистична. В нашей системе есть большие спутники, как Ганимед и Титан, а в других звездных системах могут существовать еще большие — возможно даже размером с Землю.

Если газовый гигант расположен в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, где возможно существование жидкой воды, его спутник также может быть пригоден для жизни. В таком случае у Эндоры есть все шансы научной вероятности.

Мустафар. / © Фото из открытых источников

Мустафар: настоящий мир вулканов

Планета, покрытая лавой, — не вымысел. Ио, спутник Юпитера, является вулканически активным миром с сотнями действующих вулканов. Его поверхность покрыта потоками серы и магмы, а под корой – океан расплавленных пород.

Это результат сильного гравитационного влияния Юпитера, предположительно распространенного явления во Вселенной. Следовательно, аналоги Мустафара вполне реальны.

Планета Камино. / © Фото из открытых источников

Камино: планета без суши

Мир, полностью покрытый водой, как Камино, – еще одна научно вероятная модель. Некоторые из открытых экзопланет имеют состав, что указывает на преобладание воды в их структуре.

Одним из самых известных примеров является K2-18 b — планета с мощной атмосферой, следами водяного пара и условиями, схожими с энергетическим балансом на земные. Если там есть жизнь, она могла развиться в условиях полной водной изоляции.