Феномен "гула" в ушах: почему некоторые люди постоянно слышат вибрационный шум в полной тишине

Миллионы людей постоянно слышат загадочный низкочастотный шум

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Миллионы людей в разных уголках мира годами сталкиваются с непонятным низкочастотным звуком , который чаще всего ощущается как вибрация в помещениях во время ночного отдыха. Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук провели комплексное исследование этого загадочного феномена и наконец смогли точно объяснить его природу.

О настоящих причинах возникновения этого удивительного и раздражительного звука пишет Daily Mail.

История загадочного феномена и гипотезы

Этот акустический феномен, который впоследствии стали лаконично называть просто гул, впервые привлек массовое внимание в британском городе Бристоль в середине семидесятых годов прошлого века. Тогда местные жители начали жаловаться на непонятный шум, который поначалу ошибочно списывали на работу промышленных вентиляторов местного универмага, однако после закрытия состава звук никуда не исчез. Впоследствии подобные аномалии стали массово фиксироваться в густонаселенных прибрежных городах Великобритании, а в девяностых годах волна сообщений о гуле охватила Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и ряд европейских стран.

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Чтобы разгадать эту мировую загадку, команда ученых решила тщательно проверить людей, регулярно сталкивающихся с подобными ощущениями. Исследователи анализировали разные теории, начиная от акустического загрязнения и специфических звуков природы до возможной генерации низкочастотных импульсов самим человеческим ухом.

«Мы знаем, что есть люди, которые слышат низкочастотные звуки, которые можно измерить, даже если другие люди их не слышат. Но найти источник этих звуковых волн не так просто, поскольку локализовать низкочастотные звуки сложно», — объяснил профессор Норвежского университета естественных и технических наук Маркус Дрексел.

Нестандартный слух или проявление тинитуса

В ходе тестирования ученые выяснили, что внутреннее ухо человека способно самостоятельно продуцировать слабые звуки различных частот, которые являются побочным продуктом работы организма и остаются незаметными. Результаты исследования показали, что только два участника эксперимента имели объективно подтвержденный чрезвычайно острый слух, способный улавливать реальные низкочастотные колебания из окружающей среды. Это позволило экспертам заключить, что гипотеза об исключительной слуховой чувствительности к низким частотам подтверждается лишь в единичных случаях и не может объяснить массовости явления.

Для подавляющего большинства людей, жалующихся на постоянный вибрационный шум, настоящей причиной оказалось специфическое состояние слухового аппарата. По словам профессора Маркуса Дрексела, речь идет о субъективном низкочастотном тинитусе — состоянии, при котором человек четко слышит звон или гудение внутри головы при полном отсутствии какого-либо внешнего источника звука. Хотя такие пациенты изначально воспринимают этот гул как акустическое загрязнение внешней среды, эти пульсации и низкочастотные звуковые иллюзии на самом деле генерируются непосредственно их собственным организмом.

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Напомним, время от времени нам снятся тревожные сны, но, как ни странно, они могут быть полезны . Это не случайность и не «сбой системы», более того, они могут быть одним из механизмов, с помощью которых психика пытается справиться с эмоциональной перегрузкой.

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