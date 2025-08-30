Феномен "кровавых слез" Девы Марии в Тревиньяно оказался аферой: что показал анализ ДНК

Мадонна ди Тревиньяно. Фото: Facebook

Реклама

В Италии разразился громкий скандал вокруг статуи Девы Марии в городке Тревиньяно-Романо. Известный религиозный символ, который с 2016 года привлекал тысячи паломников из-за появления «кровавых слез» и «пророчеств», оказался частью мошеннической схемы.

Об этом сообщило издание Daily Express.

Следователи выяснили, что за якобы сверхъестественными явлениями стояла сама опекунша статуи Джизелла Кардиа. Анализ образцов жидкости, проведенный в феврале 2025 года, показал: красные следы на лице Богородицы принадлежали самой женщине. Это стало переломным моментом в деле.

Реклама

С момента установки статуи Кардиа регулярно заявляла о «знаках с небес». Она убеждала, что Богородица дарует пророчества, а во время собраний в часовне якобы происходили чудеса — вплоть до «умножения блюд». Ежемесячно, каждого третьего числа, в поселок съезжались сотни людей, принося пожертвования.

Но часть местных жителей с самого начала сомневалась в правдивости «феноменов». Два года назад в поселке даже наняли частного детектива, после чего к расследованию присоединилась прокуратура. Среди версий звучали как использование свиной крови, так и умышленное мошенничество.

Результаты ДНК-исследования стали доказательством для открытия уголовного дела. Кардиа обвиняют в присвоении крупных сумм, собранных под видом благотворительных взносов. Следователь Ахилле Коэн-Тавор назвал экспертизу «важным шагом в отделении веры от мошенничества».

Еще раньше Ватикан официально заявил, что в случае с «Мадонной ди Тревиньяно» нет никаких сверхъестественных явлений. В Святом Престоле призвали верующих к спокойствию и отметили, что вера не может основываться на непроверенных «свидетельствах».

Реклама

Сама Джизелла Кардиа вину не признает, ее адвокат Соланж Марчиньоли пытается оспорить результаты исследования, утверждая, что кровь могла попасть на статую через прикосновения, поцелуи или молитвы паломников.

После разоблачения подозреваемая исчезла из публичного пространства. Она оставила дом в поселке и не выходит на связь даже с собственным адвокатом. Полиция объявила ее в розыск по подозрению в мошенничестве и присвоении пожертвований.

Напомним, в Израиле нашли подтверждение ключевой части Библии. Артефакты соответствуют материальной культуре Ханаана времен Авраама и демонстрируют передовые технологии того времени.