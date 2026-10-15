Фермер наткнулся на древний клад возле своего дома: находка удивила археологов

Найденная статуя. Фото: Министерство туризма и древностей

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В Египте обычные сельскохозяйственные работы привели к неожиданной археологической находке. Местный фермер наткнулся на древние каменные остатки прямо перед своим домом. Дальнейшие раскопки показали, что под землёй были спрятаны фрагменты двух огромных царских статуй, одна из которых изображает Рамсеса II.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Необычную находку сделали в деревне Бехбейт-эль-Хагар, расположенной в провинции Гарбия. Мужчина обрабатывал свой участок земли, когда заметил каменный блок с резными изображениями. Поняв, что находка может иметь историческую ценность, он обратился к местным инспекторам по древностям.

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Эксперты осмотрели камень и подтвердили его древнее происхождение. После этого Верховный совет по древностям направил на место специальную группу для проведения спасательных раскопок.

В ходе исследования территории археологи обнаружили остатки двух монументальных статуй, которые, вероятно, изображали одного из самых известных правителей Древнего Египта — Рамсеса II. Он находился у власти примерно с 1279 по 1213 год до нашей эры.

Статуя могла достигать более восьми метров в высоту

Одной из важнейших находок стала каменная голова фараона высотой около 1,6 метра. Правитель изображён в двойной короне, которая сочетала в себе белую корону Верхнего Египта и красную корону Нижнего Египта. Такой головной убор символизировал единство двух частей древнего государства.

Рядом археологи обнаружили фрагмент задней опоры статуи. На камне сохранилась надпись с одним из царских имен Рамсеса II — Хор Канахт Мери-Маат. Его обычно переводят как «Гор, сильный бык, любимый Маат». Маат в древнеегипетской мифологии была богиней истины, справедливости и мирового порядка.

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Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам Эль-Лейти пояснил, что размеры найденной головы позволяют приблизительно определить высоту всей скульптуры.

По предварительным подсчетам, вместе с постаментом его высота могла достигать 8,5 метра. В то же время это лишь оценка, сделанная на основе пропорций, ведь большая часть монумента пока не найдена.

Археологи обнаружили ещё одну царскую статую

Вторая находка оказалась не менее интересной. Исследователи раскопали значительную часть другой статуи длиной примерно 2,4 метра. У скульптуры отсутствуют ноги и основание, однако сохранились черты лица и характерный головной убор фараонов — немес.

По словам представителей министерства, лицо второй статуи очень напоминает первую находку. Поэтому археологи предполагают, что она также может изображать Рамсеса II.

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Однако окончательно подтвердить это пока невозможно, поскольку на второй скульптуре не обнаружили надписей с именем правителя.

Примерно в метре к северу от неё исследователи обнаружили ещё один важный артефакт — блок розового гранита длиной около 1,3 метра.

На его поверхности сохранились иероглифы с двумя традиционными титулами египетских фараонов: «царь Верхнего и Нижнего Египта» и «сын Ра».

Интересно, что розовый гранит, который использовали древние египтяне, в основном добывали в районе Асуана, расположенного в сотнях километров к югу от места находки.

Почему место находки удивило исследователей

Особое внимание археологов привлекла история самого села Бехбейт-эль-Хагар. Его название связано со словом «камень», что отсылает к многочисленным гранитным обломкам древнего храма богини Исиды.

Эта достопримечательность, известная как Исеум, расположена недалеко от рукава Нила Дамиетта, примерно в восьми километрах к западу от города Мансура.

В отличие от большинства египетских храмов, которые возводились из известняка или песчаника, святилище Исиды было полностью построено из гранита.

Основная часть храма была возведена при правлении Нектанеба II, который правил Египтом с 360 по 342 год до нашей эры и считается последним коренным египетским фараоном. Строительство было завершено уже при правителях династии Птолемеев.

Однако сооружение столкнулось с серьезными проблемами с фундаментом. По данным Музея Метрополитен, храм, вероятно, был окончательно разрушен землетрясением примерно в 24 году до нашей эры. Впоследствии его гранитные блоки, украшенные резьбой, оказались в музейных коллекциях разных стран.

Именно здесь возникает главная загадка нового открытия. Храм Исиды начали строить почти через 900 лет после смерти Рамсеса II, статую которого теперь нашли неподалеку.

Пока что археологи не дали ответа на вопрос, были ли эти памятники изначально установлены на территории современного села или их перевезли сюда из другого места значительно позже.

Почему учёные осторожны в своих выводах

В истории египетских археологических исследований уже были случаи, когда огромные статуи ошибочно приписывали Рамсесу II.

В частности, в марте 2017 года в районе Матария в Каире, на территории древнего Гелиополя, археологи обнаружили кварцитовую статую высотой примерно восемь метров.

Сначала исследователи предположили, что на ней изображен именно Рамсес II, поскольку находка была сделана недалеко от руин его храма.

Однако дальнейшее изучение надписей показало, что памятник принадлежал другому фараону — Псамтику I, правившему примерно через шесть веков после Рамсеса.

К тому же в Древнем Египте существовала практика повторного использования царских скульптур. Их могли переносить в другие храмовые комплексы или адаптировать к новым сооружениям.

Подобный случай был зафиксирован и в апреле 2026 года, когда египетское министерство сообщило об обнаружении статуи Рамсеса II в Тель-эль-Фарауне в провинции Шаркия. По заключению специалистов, изначально она стояла в древней столице Пи-Рамсесе, откуда её впоследствии перенесли.

В настоящее время исследования в Бехбейт-эль-Хагаре продолжаются. Археологи планируют найти другие фрагменты монументов и выяснить, как они связаны между собой и с территорией древнего храмового комплекса.

Напомним, ранее под водой у южного побережья Турции обнаружили груз судна раннего бронзового века, которое может оказаться одним из древнейших известных затонувших кораблей в мире.

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