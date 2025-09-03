- Дата публикации
Филлеры и фильтры не спасут: эксперты показали, как будут выглядеть инфлюэнсеры в 2050 году (фото)
Исследователи смогли, как будут выглядеть инфлюэнсеры до 2050 года.
Эксперты Casino.org создали модель Авы — условного инфлюэнсера 2050 года, чья внешность демонстрирует негативные последствия современного образа жизни в социальных сетях. По их прогнозам, через 25 лет инфлюэнсеры могут выглядеть совсем иначе: сгорбленная спина, пятнистая кожа, темные круги под глазами и деформированное лицо из-за чрезмерного использования филеров.
Об этом пишет Daily Mail.
Эксперты отмечают, что внешний вид Авы — это совокупность вредных привычек, подтвержденных медицинскими исследованиями:
Искривление осанки и хроническая боль. Работа инфлюэнсера часто требует до 90 часов в неделю, значительную часть которых они производят, склонившись над смартфоном. Это приводит к сутулости, хронической боли в шее и смещению головы вперед.
Проблемы с кожей. Постоянный плотный макияж вызывает контактный дерматит и воспаление, а длительное воздействие светодиодного освещения ускоряет старение кожи, вызывая пигментацию и морщины. Это явление известно как «цифровое старение».
Усталость и выпадение волос. Из-за нерегулярного графика сна и работы с экранами ночью инфлюэнсеры страдают хронической усталостью. Нарушение сна может привести к выпадению волос и отеков под глазами.
Деформация лица. Чрезмерная популярность косметических филеров приводит к «пухлым щекам» и заостренному «ведьминому подбородку», что придает лицу неестественный вид.
Облысение. Годы использования тяжелых наращенных прядей и тугих причесок для фотосессий могут ослабить волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос и лысин.
Эксперты предупреждают: внешность Авы — это не просто фантазия, а оговорка о том, что может произойти с гонящимися по алгоритмам, стандартам красоты и постоянной публикацией контента.
