Филлеры и фильтры не спасут: эксперты показали, как будут выглядеть инфлюэнсеры в 2050 году (фото)

Блоггер / © Freepik

Реклама

Эксперты Casino.org создали модель Авы — условного инфлюэнсера 2050 года, чья внешность демонстрирует негативные последствия современного образа жизни в социальных сетях. По их прогнозам, через 25 лет инфлюэнсеры могут выглядеть совсем иначе: сгорбленная спина, пятнистая кожа, темные круги под глазами и деформированное лицо из-за чрезмерного использования филеров.

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты отмечают, что внешний вид Авы — это совокупность вредных привычек, подтвержденных медицинскими исследованиями:

Реклама

Искривление осанки и хроническая боль . Работа инфлюэнсера часто требует до 90 часов в неделю, значительную часть которых они производят, склонившись над смартфоном. Это приводит к сутулости, хронической боли в шее и смещению головы вперед.

Проблемы с кожей . Постоянный плотный макияж вызывает контактный дерматит и воспаление, а длительное воздействие светодиодного освещения ускоряет старение кожи, вызывая пигментацию и морщины. Это явление известно как «цифровое старение» .

Усталость и выпадение волос . Из-за нерегулярного графика сна и работы с экранами ночью инфлюэнсеры страдают хронической усталостью. Нарушение сна может привести к выпадению волос и отеков под глазами.

Деформация лица . Чрезмерная популярность косметических филеров приводит к «пухлым щекам» и заостренному «ведьминому подбородку», что придает лицу неестественный вид.

Облысение. Годы использования тяжелых наращенных прядей и тугих причесок для фотосессий могут ослабить волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос и лысин.

Эксперты предупреждают: внешность Авы — это не просто фантазия, а оговорка о том, что может произойти с гонящимися по алгоритмам, стандартам красоты и постоянной публикацией контента.

Эксперты Casino.org представили, как будет выглядеть рядовой инфлюэнсер в 2050 году. / © casino.org

Эксперты Casino.org представили, как будет выглядеть рядовой инфлюэнсер в 2050 году. / © casino.org

Эксперты Casino.org представили, как будет выглядеть рядовой инфлюэнсер в 2050 году. / © casino.org

Напомним, правильное питание работает глубже любой сыворотки: оно питает клетки, поддерживает выработку коллагена и помогает коже выглядеть даже после бессонной ночи. Мы поговорили с нутрициологией из Intra Clinic, чтобы узнать, какие продукты следует добавить в свой рацион, чтобы поддерживать красоту и молодость естественным путем.

Гемоглобин — белок, содержащийся в эритроцитах и отвечающий за перенос кислорода ко всем клеткам. Достаточный уровень — способствует правильному функционированию организма, а вот недостаток гемоглобина приводит к утомляемости, слабости, снижению когнитивных способностей, ухудшению памяти.