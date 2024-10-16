Фильм про Индиану Джонса был пророческим: археологи нашли в храме "Эль-Хазне" тайную гробницу

Истинное предназначение "Эль-Хазне" до сих пор остается неизвестным, что делает новое открытие еще более важным.

Храм "Эль-Хазне" (в пер. – "Сокровищница") в древнем иорданском городе Петра стал всемирно известной археологической достопримечательностью благодаря фильму об Индиане Джонсе. Однако новая находка археологов настолько невероятна, что похожа на сценарий очередной приключенческой киноленты.

Об этом пишет IFL Science.

Под зданием храма "Эль-Хазне" исследователи обнаружили тайную гробницу с 12 человеческими скелетами. Этот храм был центром древнего города, высеченного в скалах пустынного каньона 2000 лет назад людьми Набатейского царства. Теперь Петра – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и знаковая туристическая достопримечательность, известная как место, где был спрятан Священный Грааль в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Однако истинное предназначение "Эль-Хазне" до сих пор остается неизвестным. Вот почему обнаружение подобных гробниц так важны.

Чуть более 20 лет назад похожие спрятанные гробницы были найдены неподалеку. Это заставило археологов предположить, что рядом могут быть и другие захоронения, которые оставалось только найти. Для этого был применен метод дистанционного зондирования, когда с помощью индикаторов электромагнитной проводимости и наземного радара сканируются поверхности, чтобы обнаружить спрятанные под ними пустоты.

После того как команда обнаружила предполагаемую гробницу, был составлен план раскопок, который затем был выполнен командой из Иорданского департамента древностей (DoA) и Американского центра исследований (ACOR). Они быстро раскопали камеру с захоронениями, которая до сих пор оставалась нетронутой.

"Открытие имеет международное значение, поскольку до этого в Петре было обнаружено очень мало полных захоронений ранних набатеев. Можно ожидать, что захоронения, их товары и человеческие останки помогут заполнить пробелы в наших знаниях о том, как возникла Петра и кем были набатеи", – рассказали ученые.

Образцы стен гробницы и почвы вокруг нее говорят о том, что она была построена в период между серединой I века до н. э. и началом II века н. э., то есть захоронение простояло закрытым примерно 2000 лет.

Невероятно, но один из скелетов был найден сжимающим керамический сосуд, поразительно похожий на Грааль, изображенный в фильме об Индиане Джонсе. Этот сосуд, по-видимому, является фрагментом разбитого кувшина, изготовленного в I веке до н. э.

"Нам еще так много предстоит узнать об "Эль-Хазне". Когда и зачем было построено это замечательное сооружение. Мы и не подозревали, что эти раскопки могут полностью изменить то, что мы знаем о храме, и помочь разгадать тайны набатейского народа", – рассказал археолог и исполнительный директор ACOR Пирс Пол Крисман.

Напомним, археологи в Турции в древнем саркофаге римского гладиатора по имени Евфрат обнаружили кости 12 мужчин и женщин, датируемые 5 веком нашей эры. Гробницу обнаружили непосредственно под базиликой, изначально являвшейся церковью, посвященной святому Иоанну.

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