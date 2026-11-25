Пожилая пара / иллюстративное фото / © weissklinik.pl

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Сбалансированное питание и регулярные тренировки давно считаются главными залогом здоровья и долголетия. Однако что на самом деле имеет большее значение для организма, если бы пришлось выбирать только один из этих факторов? Исследование учёных даёт на этот вопрос довольно неожиданный ответ.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

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«В каждом отдельном случае именно физическая активность и кардиореспираторная выносливость гораздо сильнее влияли на продолжительность жизни, чем другие факторы», — отмечает специалист по физиологии упражнений Гленн Гаессер из Университета штата Аризона.

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В новом научном исследовании Гаессер вместе со своим соавтором Робертом Саллисом, врачом спортивной медицины из Медицинского центра Kaiser Permanente в Калифорнии, проанализировали десятки исследований и метаанализов, чтобы точно оценить, как качество рациона и уровень двигательной активности влияют на риск преждевременной смерти.

Согласно выводам учёных, хотя сбалансированное питание действительно помогает снизить риски для здоровья, положительный эффект от регулярных физических нагрузок оказывается значительно сильнее по всем ключевым показателям. Иными словами, недостаток движения наносит вред организму и повышает риск смертности гораздо сильнее, чем неправильное питание.

По словам Гаессера, у людей с самым нездоровым рационом или высоким потреблением ультраобработанных продуктов, красного и переработанного мяса, сладостей и жареных блюд риск смерти от всех причин возрастал на 3–20%. В то же время у тех, кто не занимается спортом и большую часть дня проводит сидя, этот показатель повышался от 46% до более чем 163%.

Таким образом, малоподвижный образ жизни в большей степени повышает риск смертности, чем нездоровый рацион, а изменение уровня физической активности дает более ощутимый эффект, чем коррекция питания. Здоровые пищевые привычки снижали риск смерти на 4–23%, но это меньше, чем снижение на 45–67% у тех, кто проходит 11 000–16 000 шагов ежедневно по сравнению с 2 000–5 000 шагов, или на 41–53% у людей с наилучшей кардиореспираторной подготовкой по сравнению с наихудшей.

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Благодаря высокой эффективности физических нагрузок даже небольшое увеличение активности дает ощутимый результат. По словам Гаессера, если люди, ведущие малоподвижный образ жизни, добавят к своему ежедневному маршруту всего 2000 шагов — около 1,6 километра — риск преждевременной смерти для них снизится на 25–50%. Аналогичный эффект дают и дополнительные 5–10 минут движения в день, что снижает этот риск на 30–42%.

Для сравнения, улучшение рациона оказывает более скромное влияние: удвоение количества овощей и фруктов с 2,5 до 5 порций в день снижает риск смерти на 13%, а увеличение потребления цельного зерна и клетчатки до рекомендуемой нормы — на 6–20%.

В то же время авторы работы отмечают, что их выводы основываются преимущественно на наблюдениях, и подчеркивают, что отказываться от здорового питания не стоит. Полноценное здоровье требует сочетания качественного питания и регулярных физических нагрузок, однако если главная цель — долголетие и защита от хронических заболеваний, именно физические упражнения и выносливость сердечно-сосудистой системы действуют как высокоэффективное лекарство.

Отметим, что занятия музыкой, танцами, рисованием, а также посещение театров и музеев могут улучшать настроение, снижать стресс и поддерживать физическое и психическое здоровье. Исследования подтверждают, что даже 45 минут творчества снижают уровень кортизола,а оригиналы картин вызывают более сильную эмоциональную реакцию, чем копии.

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