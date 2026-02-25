Физик заявил, что нашел "рай": где он может быть на самом деле

Космос / © Pixabay

Физик выдвинул необычную гипотезу о том, что так называемый рай может быть не только религиозным образом, но и реальным физическим местом во Вселенной. По словам Майкла Гильена — доктора философии, бывшего преподавателя физики Гарвардского университета и популяризатора науки, это место может находиться за пределами космического горизонта.

В своей статье он объясняет, что согласно закону Габбла, чем дальше галактика от Земли, тем быстрее она удаляется. Это открытие принадлежит астроному Эдвину Габблу, установившему, что Вселенная расширяется, а галактики разбегаются с огромной скоростью, сравнимой со скоростью света.

По мнению Гильена, «рай может находиться по ту сторону космического горизонта» — условного предела наблюдаемой Вселенной. Расстояние до нее, по его оценкам, составляет около 439 миллиардов триллионов километров. В то же время другие ученые отнеслись к этой теории скептически, считая ее скорее метафизической, чем научной.

Гильен приводит несколько доводов в пользу своей идеи. В частности, он ссылается на современную космологию, согласно которой за космическим горизонтом может существовать целая Вселенная, но она навсегда скрыта от человечества, ведь мы не способны ни достичь этого предела, ни перейти его.

Впрочем, астроном Алекс Джаннинас из Коннектикутского колледжа отрицает такую трактовку. По его словам, космический горизонт — это не физическое место, а лишь предел, за которым мы не можем видеть или получать информацию.

Ученые отмечают, что Вселенная, вероятно, значительно больше той ее части, которую мы можем наблюдать. Его возраст составляет примерно 13,8 миллиарда лет, а свет двигается со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. Именно поэтому мы видим только те участки космоса, откуда свет успел дойти до Земли, тогда как более отдаленные области остаются недостижимыми для наблюдений.

Еще один аргумент Гильена связан с теориями относительности Альберта Эйнштейна. Он предполагает, что на космическом горизонте время может «останавливаться», а следовательно, вне этого предела не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. В таком случае, считает он, рай может быть пространством, где отсутствует время. Также исследователь предполагает, что за пределами горизонта могут находиться объекты старше тех, которые мы наблюдаем, и даже возникшие до Большого взрыва.

В то же время Гильен не единственный ученый, пытающийся соединить космологию с философскими или духовными идеями. Некоторые исследователи отмечают, что рассмотрение Большого взрыва как абсолютного начала Вселенной неизбежно связано с понятиями создания, имеющими как научное, так и мировоззренческое измерение.

