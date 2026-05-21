Физика вышла из чата: 7 самых загадочных объектов в космосе, разрушивших теории ученых

В Космосе есть ряд объектов, чье существование не укладывается в известные законы физики

Реклама

Наука нуждается в четких моделях. Даже самое лучшее человеческое понимание реальности имеет предел, поэтому исследователи группируют схожие явления и создают теории, объясняющие наши наблюдения. Однако в этом слаженном механизме всегда находятся «лишние детали» — космические странности и аномалии.

Именно такие объекты двигают науку вперед и заставляют исследователей расширять границы познания. О семи самых загадочных космических объектах пишет IFLScience.

1. Структура без «скелета»

Современная космология утверждает, что темная материя – это невидимый гравитационный «скелет», на котором держатся все галактики. Считалось, что он должен превосходить обычную материю в соотношении пять к одному. Однако галактика NGC1052-DF2 ломает это железное правило.

Реклама

По своим размерам она напоминает наш Млечный Путь, но содержит от 100 до 1000 раз меньше звезд и в 400 раз меньше темной материи, чем ожидалось. Этот объект стал первым подтверждением того, что галактика способна существовать без этой гипотетической субстанции.

Изображение галактики NGC1052-DF2, полученное из космического телескопа «Габбл». Она настолько призрачная, что сквозь нее можно увидеть далекие галактики. Источник: Space Telescope Science Institute

2. Галактика, подтверждающая невозможное

Обнаружение одной такой аномалии можно было бы списать на инструментальную погрешность или уникальное стечение обстоятельств, но ученые нашли галактику NGC 1052-DF4 — еще одну галактику с критически низким содержанием темной материи. Этот второй пример заставил астрономов пересмотреть основные принципы формирования Вселенной.

Как отмечает профессор Питер ван Доккум из Йельского университета, если раньше галактики считались «пеной, плавающей на море темной материи», то эти два объекта доказывают: темная материя и сами галактики могут формироваться отдельно друг от друга.

3. Загадочный Красный Прямоугольник

Космические туманности — это облака газа, обычно имеющие мягкую шаровидную форму или выглядящие как бесформенные остатки взрывов сверхновых. Но прямоугольная туманность, которую называют красным прямоугольником, поражает своей безумной, почти искусственной геометрией.

Реклама

Благодаря снимкам телескопа «Габбл» ученые выяснили, что эта структура напоминает «ступени лестницы» или серию вложенных друг в друга винных бокалов, если смотреть на них со стороны. Это уникальный пример того, как солнцевидная звезда в конце своей жизни сбрасывает внешние слои, испуская материю в форме идеальных газовых конусов.

Туманность Красный прямоугольник / © NASA

4. След инопланетной цивилизации

Анализируя спектр света звезд, ученые определяют их химический состав. Звезда Пшибыльского – единственное известное человечеству светило, содержащее элементы, которые просто не могут существовать в природе долго. В ее составе обнаружены прометии (изотопов которого с периодом полураспада более 17,7 года не существует), а также актиний, плутоний, америций, кюрий и эйнштейний.

На Земле эти трудные элементы создают искусственно в лабораториях. Некоторые ученые полушутя предполагают, что это может быть продуктом жизнедеятельности развитой инопланетной цивилизации, ведь естественного объяснения этой химической аномалии до сих пор не найдено.

5. Чудо, что появилось слишком рано

Галактика MoM-z14 (где MoM расшифровывается как «мираж или чудо») – это самая отдаленная из известных на сегодняшний день галактик . Ее свет доносится до нас со времен, когда после Большого взрыва прошло всего 280 миллионов лет. По всем действующим эволюционным моделям, тогда галактики только начинали формироваться, и в их звездах еще не могло быть тяжелых элементов.

Реклама

Однако MoM-z14 в 100 раз ярче, чем предполагали теоретики, и содержит огромное количество азота, который просто не мог образоваться за столь короткий промежуток времени. Эта галактика заставляет нас полностью переосмыслить раннюю историю Вселенной.

MoM-z14 может и не выглядит чем-то удивительным, но это настоящее чудо. / © NASA

6. Аномальная система планет

С тех пор, как астрономы начали открывать экзопланеты, они поняли главное правило: не стоит искать в космосе точные копии нашей Солнечной системы. Система 2M1510 состоит из двух коричневых карликов – объектов, которым не хватило массы, чтобы стать полноценными звездами .

Сами по себе они не редкость, но их орбиты ведут себя аномально: ориентация системы постоянно меняется, будто что-то мощное их тянет. Вероятнее всего объяснение состоит в том, что между ними перпендикулярно движется невидимая массивная экзопланета.

Необычная орбита экзопланеты 2M1510 (AB) b вокруг ее звезд-хозяев, пара коричневых карликов. / © Европейская южная обсерватория (ESO)

7. Бьющийся током спутник

Для поиска космических странностей необязательно заглядывать в другие галактики, ведь они есть и в нашей Солнечной системе. Гиперион, один из спутников Сатурна, похож на гигантскую космическую губку, поскольку 40% его объема – это пустое пространство. Но его главная загадка скрывается в другом.

Реклама

Когда космический аппарат «Кассини» пролетал мимо этого «мертвого» куска льда и камня, он внезапно получил мощный электрический удар. Выяснилось, что на поверхности Гипериона скапливается огромный статический заряд, способный выпустить луч электронов напряжением 200 вольт через космический вакуум на расстояние более 2000 километров.

Спутник Сатурна Гиперион имеет даже не одно удивительное свойство / © NASA

Напомним, зонды «Voyager» записали жуткие звуки из космоса . Ученые до сих пор не могут объяснить часть этих сигналов, а сами аппараты близятся к завершению своей миссии.

Новости партнеров