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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
56
Время на прочтение
3 мин

Флешка может гораздо больше, чем вы думаете: пять неожиданных способов её использования

Обычная USB-флешка, которая годами лежит без дела, может стать резервным средством для восстановления компьютера, защиты личных данных или развлечений.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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USB-флешки

USB-флешки

Флешки постепенно теряют популярность из-за появления облачных хранилищ и современных внешних накопителей. Однако даже старый USB-накопитель может стать полезным инструментом для защиты компьютера, хранения важных документов, прослушивания музыки и даже запуска ретроигр.

Об этом пишет издание Pocket-lint, которое собрало несколько необычных способов использования флешек, выходящих далеко за рамки обычной передачи файлов между устройствами.

Создать аварийную операционную систему

Одно из самых полезных применений флешки — создание загрузочного накопителя с резервной операционной системой.

Если Windows или macOS перестанет запускаться из-за сбоя в работе, такая флешка позволит получить доступ к инструментам восстановления, переустановить систему или спасти важные файлы.

Специалисты советуют подготовить её заранее, не дожидаясь, пока компьютер выйдет из строя.

Слушать музыку в автомобиле без интернета

Флешку можно превратить в портативную музыкальную библиотеку для автомобиля. Достаточно записать на неё любимые композиции и подключить к USB-порту мультимедийной системы.

Это позволит слушать музыку без мобильного интернета и платной подписки на стриминговые сервисы. Правда, перед этим стоит проверить, поддерживает ли автомобиль воспроизведение музыки с USB-накопителей и какие форматы файлов распознает его система.

Превратить флешку в ключ безопасности для компьютера

Ещё один необычный вариант — использовать USB-накопитель в качестве физического ключа для блокировки и разблокировки компьютера.

Например, программа USB Raptor позволяет настроить защиту Windows таким образом, чтобы доступ к ПК предоставлялся только после подключения специально подготовленной флешки.

В то же время важно предусмотреть альтернативный способ входа на случай потери накопителя, иначе можно самостоятельно заблокировать себе доступ к компьютеру.

Хранить зашифрованные копии важных документов

Флешка может стать дополнительным хранилищем для сканов паспортов, удостоверений, свидетельств и других документов, восстановление которых затруднительно или занимает много времени.

Издание рекомендует следовать правилу трёх копий: хранить важные файлы на компьютере, отдельном USB-накопителе и в облачном хранилище.

При этом документы на флешке необходимо зашифровать, чтобы посторонние люди не смогли получить к ним доступ. Для этого можно воспользоваться, в частности, программой VeraCrypt.

Носить с собой библиотеку ретроигр

Ещё один способ использования флешки — создание портативной коллекции старых видеоигр. На накопитель можно записывать файлы игр и переносить их между устройствами, поддерживающими соответствующие эмуляторы.

Такая библиотека может пригодиться владельцам Steam Deck, Raspberry Pi и других устройств для ретрогейминга.

Однако следует учитывать юридические ограничения: использование эмуляторов само по себе, как правило, не представляет проблемы, но загрузка и копирование файлов игр может нарушать авторские права.

Напомним, в конце рабочего дня большинство пользователей просто закрывают крышку ноутбука и откладывают его до следующего использования. Это быстро, удобно и кажется абсолютно безопасным. Не наносит ли такая привычка вред устройству — читайте на ТСН.ua.

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