Планета Земля / © pexels.com

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Земля не является идеальным шаром, а имеет форму сплюснутого на полюсах эллипсоида (или геоида) из-за быстрого вращения вокруг своей оси.

Об этом пишет издание sciencealert.

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Вращаясь вокруг своей оси и двигаясь по орбите вокруг Солнца, планета под действием вращения немного выпячивается на экваторе и сплющивается у полюсов.

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Исследователи отмечают: эта деформация незначительна — если посмотреть на снимок Земли из космоса, ее почти невозможно заметить невооруженным глазом, — однако это известное и вполне закономерное последствие физических процессов, связанных с вращением.

Но есть одна существенная проблема. Похоже, что форма Земли меняется: как это ни парадоксально, она становится и более, и менее сплющенной — в зависимости от того, как именно осуществлять измерения.

Согласно новому исследованию геолога Кристофора Котсакиса из Университета Аристотеля в Салониках (Греция), этот процесс ускоряется: скорость поднятия полярных регионов выросла примерно вдвое менее чем за 20 лет.

Одной из причин такого ускорения, по его мнению, может быть таяние льда в самых холодных уголках планеты.

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«Наши результаты свидетельствуют об ускорении поднятия полярных областей, что сопровождается соответствующим ростом скорости опускания экваториальных зон», — отмечает Котсакис.

Впрочем, не все современные деформации связаны с событиями далекого прошлого.

Гренландия и Антарктида стремительно теряют лед, что снимает огромную нагрузку с подстилающей земной коры и позволяет ей подниматься. В то же время талая вода перераспределяется в океанах, увеличивая массу в других местах и давя на океаническое дно, заставляя его опускаться. Начиная с 1970-х годов ученые наблюдают за изменениями, вызванными этим масштабным перераспределением масс в геоиде Земли.

Ранее стало известно, что Международное бюро мер и весов уже в октябре 2026 может рассмотреть вопрос об изменении принципа определения мирового времени. Речь идет о возможном отказе от высокосных секунд, которые используют для согласования сверхточного атомного времени с вращением Земли.

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