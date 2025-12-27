Фото исчезают бесследно: владельцы Android-смартфонов жалуются на странный баг

Сбой в Android уничтожает снимки сразу после фотографирования / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Представьте ситуацию: вы делаете серию снимков на концерте или свадьбе, а потом обнаруживаете, что их просто нет ни в памяти смартфона , ни в облачном хранилище. Именно с такой проблемой столкнулись владельцы смартфонов линейки Pixel.

Как сообщает издание Android Authority, жалобы поступают от пользователей разных моделей, в частности , Pixel 8a, Pixel 9a, Pixel 9 и Pixel 10 .

Как это происходит

По словам пострадавших, сбой чаще всего случается, когда пользователь производит большое количество фотографий за короткий промежуток времени.

Реклама

Сценарий выглядит так:

Человек фотографирует. Появляется уведомление о том, что «фото обрабатываются в фоновом режиме», которое долго не исчезает. В результате снимки не появляются ни в галерее, ни в Google Photos.

Файлы-«призраки»

Пользователи, попытавшиеся разобраться в проблеме самостоятельно, обнаружили в системных папках (DCIM) странные файлы.

«Несколько пользователей сообщают об обнаружении необычных .JPG файлов в папках DCIM, все со словом „pending“ (в ожидании) в названии и размером ноль байт».

То есть смартфон создает "заготовку" под файл, но не записывает туда само изображение.

Реклама

Масштаб проблемы

Пока неизвестно, насколько массовым этот сбой, однако жалобы на Reddit касаются потери фото из важных событий: дней рождений, свадеб и отпусков.

Журналисты обратились к Google за комментарием, чтобы выяснить причины сбоя и сроки его устранения.

Пока компания не выпустила патч, эксперты советуют владельцам Pixel проверять, сохранились ли важные кадры, прежде чем прятать телефон в карман.

Напомним, отключения света в Украине влияют на связь и скорость интернета . В ходе блекаутов в результате российских атак часть абонентов мобильной связи и мобильного интернета жалуются на ухудшение качества этих услуг.