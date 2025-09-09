Фото из космоса удивило учёных: как посреди леса появилась гигантская шахматная доска

Гигантская шахматная доска / © NASA

Реклама

Фотография из космоса, сделанная астронавтом, показывает необычный участок земли в Айдахо, который выглядит как огромная шахматная доска. Этот узор является результатом экологической инициативы, начатой около 200 лет назад.

Об этом пишет Livescience.

Снимок сделан над рекой Прист, расположенной в северных горах Айдахо. «Шахматная доска» имеет ширину около 8 км и состоит примерно из 185 квадратов. Каждый из них по размеру равен 24 футбольным полям.

Реклама

Этот узор является частью способа управления лесами. Еще в 1800-х годах начали дежурить участки для вырубки. На одних квадратах деревья срезали, чтобы потом взорвать новые саженцы, тогда как соседние оставались целыми. Когда новые деревья произрастали, вырубали соседние участки, и цикл повторялся.

На фото «пустые» квадраты с молодыми саженцами выглядят белыми из-за укрывшего верхушки деревьев снега. Старые леса, напротив, кажутся более темными.

Раньше древесину сплавляли по реке, но с 1990-х годов эту практику прекратили в пользу рекреационного использования реки. Сейчас бревна перевозят грузовиками, и на снимке можно разглядеть дорогу, проходящую по диагонали через лес.

Напомним, пустые здания, разрушенные замки и привидения всегда привлекали внимание исследователей и туристов. Они хранят следы истории, трагедий и времени, когда здесь бурлила жизнь. Сегодня эти места стоят запущенными, однако именно это делает их одновременно жуткими и увлекательными.

Реклама

Исследователи обнаружили массивное «дверное отверстие», спрятанное в отдаленных горах Джунгарского Алатау в Казахстане, вблизи китайской границы.